Регулятор пояснил дополнительную платежку за транспортировку газа

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года распределение газа оплачивается отдельно

Отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее. Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк во время совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины.

Как отметил Тарасюк, платежка за распределение газа - это не новая плата, ранее она включалась в общую платежку за газ.

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", - сказал он.

По его словам, две платежки за распределение и поставку - это процесс анбандлинга, это необходимая процедура.

"Дальше мы сделали плату за распределение равномерной в течение года. На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен - весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будет платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено", - сказал он.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

Совещание по уменьшение сумм в платежках за теплоснабжение. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждался вопрос уменьшения сумм в платежках за теплоснабжение. Почему декабрьское снижение в разных областях колеблется от 5 до 35%? Удастся ли вывести этот показатель за январь и февраль на уровень 25-30% по всей Украине? По каким причинам начисления не уменьшились в Николаевской и Черновицкой областях? Об этом и другом смотрите в влозі. Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 1 февраля 2020 г.

Напомним, 31 декабря под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, глава правления "Нафтогаза "Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены. В дальнейшем, по его словам, "согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, она либо будет оставаться стабильной, или немного уменьшаться, или немного увеличиваться".