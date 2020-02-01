Регулятор пояснив додаткову платіжку за транспортування газу

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року розподіл газу сплачується окремо

Окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це відокремлення платежу, який існував і раніше. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк під час наради в Офісі президента щодо тарифів на постачання тепла в регіонах України.

Як зазначив Тарасюк, платіжка за розподіл газу - це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ.

"Ми мали вивести її вже давно окремими платежами, тому що ми займаємося, як країна, анбандлінгом: це постачання окремо, транспортування окремо. Це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника", - сказав він.

За його словами, дві платіжки за розподіл та постачання - це процес анбандлінгу, це необхідна процедура.

"Далі ми зробили плату за розподіл рівномірною протягом року. На прикладі: якщо минулого року ви платили 1200 гривень, з тих 1200 гривень ви платили 800 в опалювальний період, 400 гривень - весна, літо, осінь. Зараз ці 1200 гривень точно також ви буде платити, але по 100 гривень в місяць. Це єдина зміна, яка внесена", - сказав він.

У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

Нарада щодо зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Чому грудневе зниження у різних областях коливається від 5 до 35%? Чи вдасться вивести цей показник за січень і лютий на рівень 25-30% по всій Україні? З яких причин нарахування не зменшилися у Миколаївській та Чернівецькій областях? Про це та інше дивіться у влозі. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 1 лютого 2020 р.

Нагадаємо, 31 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді. У зустрічі взяли участь прем’єр Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління "Нафтогазу "Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, керівник ОП Андрій Богдан та його заступники.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни. Надалі, за його словами, "відповідно до того, як буде коливатися європейський ринок газу, вона або залишатиметься стабільною, або трохи зменшуватиметься, або трохи збільшуватиметься".