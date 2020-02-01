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Регулятор пояснив додаткову платіжку за транспортування газу

Новини » Економіка     01.02.2020 - 11:45
Регулятор пояснив додаткову платіжку за транспортування газу
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року розподіл газу сплачується окремо

Окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це відокремлення платежу, який існував і раніше. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк під час наради в Офісі президента щодо тарифів на постачання тепла в регіонах України.

Як зазначив Тарасюк, платіжка за розподіл газу - це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ.

"Ми мали вивести її вже давно окремими платежами, тому що ми займаємося, як країна, анбандлінгом: це постачання окремо, транспортування окремо. Це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника", - сказав він.

За його словами, дві платіжки за розподіл та постачання - це процес анбандлінгу, це необхідна процедура.

"Далі ми зробили плату за розподіл рівномірною протягом року. На прикладі: якщо минулого року ви платили 1200 гривень, з тих 1200 гривень ви платили 800 в опалювальний період, 400 гривень - весна, літо, осінь. Зараз ці 1200 гривень точно також ви буде платити, але по 100 гривень в місяць. Це єдина зміна, яка внесена", - сказав він.

У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

Нарада щодо зменшення сум у платіжках за теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Чому грудневе зниження у різних областях коливається від 5 до 35%? Чи вдасться вивести цей показник за січень і лютий на рівень 25-30% по всій Україні? З яких причин нарахування не зменшилися у Миколаївській та Чернівецькій областях? Про це та інше дивіться у влозі.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 1 лютого 2020 р.

Нагадаємо, 31 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді. У зустрічі взяли участь прем’єр Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління "Нафтогазу "Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, керівник ОП Андрій Богдан та його заступники.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни. Надалі, за його словами, "відповідно до того, як буде коливатися європейський ринок газу, вона або залишатиметься стабільною, або трохи зменшуватиметься, або трохи збільшуватиметься".

Коболєв назвав причину падіння цін на газ у Європі Офіс президента оприлюднив відео з наради щодо тарифів на тепло
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