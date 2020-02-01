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Коболев назвал причину падения цен на газ в Европе

Новости » Экономика     01.02.2020 - 11:09
Коболев назвал причину падения цен на газ в Европе
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Цены упали, поскольку газового кризиса не произошло

Газовые договоренности между Украиной и Россией в конце 2019 года привели к падению цен на газ в Европе. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины.

Как отметил Коболев, избыток газа "и отсутствие перепуганности среди трейдеров, что будет кризис", привели к падению цен на газ на европейском рынке.

Глава НАК напомнил, что на январь 2020 года цена газа для населения установлена на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем в декабре. - ред.).

Как отметил Коболев, поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены. В дальнейшем, по его словам, "согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, она либо будет оставаться стабильной, или немного уменьшаться, или немного увеличиваться".

Нарада щодо зменшення сум у платіжках за теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Чому грудневе зниження у різних областях коливається від 5 до 35%? Чи вдасться вивести цей показник за січень і лютий на рівень 25-30% по всій Україні? З яких причин нарахування не зменшилися у Миколаївській та Чернівецькій областях? Про це та інше дивіться у влозі.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 1 лютого 2020 р.

Как сообщало РБК-Украина, 28 января НАК "Нафтогаз Украины" новой формуле установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

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