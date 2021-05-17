Регулятор Германии разрешил укладку труб на 2-километровом участке "Северного потока-2"

Решение ограничивается укладочными работами на участке протяженностью 2 км судном, поставленным на якорь. (Под эту категорию подходит российская баржа "Фортуна", - ред.).

Аспекты охраны природы не препятствуют выполнению этого решения, так как периферийное расположение этого короткого участка не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц, заявили в BSH.

В то же время, из-за судебных исков, поданных экологическими ассоциациями, в настоящее время запрещена прокладка трубопровода Nord Stream 2 в экономической зоне Германии до конца мая, отмечается в сообщении.