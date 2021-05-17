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Регулятор Германии разрешил укладку труб на 2-километровом участке "Северного потока-2"

Автор: Александр Белоус

Федеральное морское судоходство и гидрографии Германии (BSH) разрешило укладку труб российского газопровода "Северный поток -2"на участке в немецкой экономической зоне. Речь идет о 2-киллометровом участке, где нет угрозы экологии.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Решение ограничивается укладочными работами на участке протяженностью 2 км судном, поставленным на якорь. (Под эту категорию подходит российская баржа "Фортуна", - ред.).

Аспекты охраны природы не препятствуют выполнению этого решения, так как периферийное расположение этого короткого участка не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц, заявили в BSH.

В то же время, из-за судебных исков, поданных экологическими ассоциациями, в настоящее время запрещена прокладка трубопровода Nord Stream 2 в экономической зоне Германии до конца мая, отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против "Северного поток - 2", заблокировав строительство.

Напомним, германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.

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