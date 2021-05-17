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Регулятор Німеччини дозволив укладання труб на 2-кілометровій ділянці "Північного потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Федеральне морське судноплавство і гідрографії Німеччини (BSH) дозволило укладання труб російського газопроводу "Північний потік -2" на ділянці в німецькій економічній зоні. Йдеться про 2-кілометрову ділянку, де немає загрози екології.

Про це йдеться в заяві регулятора.

Рішення обмежується укладальними роботами на ділянці протяжністю 2 км судном, поставленим на якір. (Під цю категорію підходить Російська баржа "Фортуна", - ред.).

Аспекти охорони природи не перешкоджають виконанню цього рішення, оскільки периферійне розташування цієї короткої ділянки не зробить будь-якого значного несприятливого впливу на охоронювані види птахів, заявили в BSH.

Водночас, через судові позови, подані екологічними асоціаціями, зараз заборонена прокладка трубопроводу Nord Stream 2 в економічній зоні Німеччини до кінця травня, наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти "Північного потік-2", заблокувавши будівництво.

Нагадаємо, німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства (BSH). Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

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