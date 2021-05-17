Регулятор Німеччини дозволив укладання труб на 2-кілометровій ділянці "Північного потоку-2"

Рішення обмежується укладальними роботами на ділянці протяжністю 2 км судном, поставленим на якір. (Під цю категорію підходить Російська баржа "Фортуна", - ред.).

Аспекти охорони природи не перешкоджають виконанню цього рішення, оскільки периферійне розташування цієї короткої ділянки не зробить будь-якого значного несприятливого впливу на охоронювані види птахів, заявили в BSH.

Водночас, через судові позови, подані екологічними асоціаціями, зараз заборонена прокладка трубопроводу Nord Stream 2 в економічній зоні Німеччини до кінця травня, наголошується в повідомленні.