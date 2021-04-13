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Немецкие экологи подали иск в суд против строительства "Северного потока-2"

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 15:33
Немецкие экологи подали иск в суд против строительства "Северного потока-2" Фото: экологи оспаривают "Северный поток-2" (www.gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.

Об этом сообщается на сайте DUH.

DUH считает незаконным одобрение дальнейшего строительства Северного потока - 2".

Как отмечается в сообщении, регулятор игнорирует климатические последствия, а также отрицает влияние на морских птиц из-за устаревших данных.

Кроме того, в DUH уверены в ненужности "Северного потока - 2" для Германии.

В частности в 2020 году правительство Германии утвердило оценку будущего потребления газа, согласно которому он сократится на 8% с 2020 по 2030 год и на целых 43% с 2020 по 2040 год.

"Германии не нужен мегапровод, производящий 100 миллионов тонн CO2 в год", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока - 2" в водах Германии.

Напомним, издание Politico сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность назначения спецпредставителя США по "Северному потоку-2". Он должен будет способствовать закрытию газопровода.

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