Когда может возобновиться строительство "Северного потока-2": названы сроки
Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2". В Федеральном морском и гидрографическом агентстве прогнозируют, что строительство возобновиться в мае.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, сообщает "РИА Новости".
Отметим, немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока-2".
"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока-2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", - заявили в пресс-службе BSH.
Отметим, иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.
Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Отметим, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.