Регулятор ЕС начал оценку необходимости бустерной дозы вакцины Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет EMA проведет ускоренную оценку данных, которые предоставила компания Pfizer, о третьей дозе вакцины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.
Компания Pfizer предоставила данные, в частности, о предварительных результатах клинических испытаний бустерной вакцинации, участие в которых принимает около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой. Они получили третью дозу через 6 месяцев после второй прививки.
"Результаты этой оценки ожидаются в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA", - заявили в регуляторе.
Напомним, США тоже планируют одобрить бустерную вакцинацию населения. Соответствующее решение, как ожидается, примут 20 сентября.