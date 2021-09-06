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Регулятор ЕС начал оценку необходимости бустерной дозы вакцины Pfizer

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ЕС, Понедельник 06 сентября 2021 18:39
Регулятор ЕС начал оценку необходимости бустерной дозы вакцины Pfizer Фото: EMA начал оценивать необходимость бустера Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет EMA проведет ускоренную оценку данных, которые предоставила компания Pfizer, о третьей дозе вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

Компания Pfizer предоставила данные, в частности, о предварительных результатах клинических испытаний бустерной вакцинации, участие в которых принимает около 300 взрослых людей со здоровой иммунной системой. Они получили третью дозу через 6 месяцев после второй прививки.

"Результаты этой оценки ожидаются в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, и будут доведены до сведения EMA", - заявили в регуляторе.

Напомним, США тоже планируют одобрить бустерную вакцинацию населения. Соответствующее решение, как ожидается, примут 20 сентября.

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