Регулятор ЄС почав оцінку необхідності бустерної дози вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало оцінювати необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty). Відповідний комітет EMA проведе прискорену оцінку даних, які надала компанія Pfizer, про третю дозу вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EMA .

Компанія Pfizer надала дані, зокрема, про попередні результати клінічних випробувань бустерної вакцинації, участь в яких приймає близько 300 дорослих людей зі здоровою імунною системою. Вони отримали третю дозу через 6 місяців після другого щеплення.

"Результати цієї оцінки очікуються протягом наступних декількох тижнів, якщо не буде потрібно додаткова інформація, і будуть доведені до відома EMA", - заявили в регуляторі.