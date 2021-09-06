США планируют одобрить третью дозу вакцины Pfizer: названа дата

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране до 20 сентября одобрят третью прививку, так называемую "дозу-усилитель" от коронавируса. Речь идет об иммунизации препаратом Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, после Pfizer планируют также одобрить третью дозу COVID-вакцины Moderna. При этом "США будут относиться к процессу максимально ответственно".

“Мы не будем делать ничего, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами, - ред.), а после этого - рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации”, - сказал Фаучи.

Известно, что третью дозу прививки в первую очередь получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.