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Регулирование оборота каннабиса в Украине: в Раде рассказали, что предлагает закон

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обозначил основные нормы документа.

Об этом он написал в своем Telegram.

Нардеп отметил, что за последний год в парламенте было зарегистрировано несколько альтернативных проектов закона на эту тему. На базе медкомитета нардепы разработали компромиссный вариант, а альтернативные законопроекты - отозваны.

Закон предлагает разрешить лекарственные средства на основе каннабиса, используемые для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

"Сейчас таких лекарств ориентировочно требует 2 млн украинских пациентов. В частности, пациенты с онкозаболеваниями, заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона", - пояснил парламентарий.

Проект закона №5596 разрешает деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли после получения соответствующей лицензии.

Предусмотрено создание уполномоченного органа по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса. Кроме этого, вводится двойной контроль Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения пути этих препаратов от производителя к пациенту.

Украинским ученым хотят разрешить исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.

"Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях предлагается сделать жестким. Препараты будут отпускать исключительно по электронному рецепту от врача. Деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, подлежит лицензированию и регулярной отчетности", - добавил глава комитета.

Напомним, в Верховную раду сегодня внесли соответствующий законопроект. Сейчас его текст отсутствует на сайте ВР.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться только в медицинских, а не рекреационных целях.

Так, 9 апреля Кабинет министров разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией марихуаны, поскольку именно вещество остается в Украине под запретом.

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