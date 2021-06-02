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Регулювання обігу канабісу в Україні: у Раді розповіли, що пропонує закон

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Україна, Середа 02 червня 2021 14:48
Регулювання обігу канабісу в Україні: у Раді розповіли, що пропонує закон Фото: в Раді розповіли, що пропонує закон про обіг канабісу в Україні (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді зареєстрували законопроект №5596 щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький окреслив основні норми документу.

Про це він написав у своєму Telegram.

Нардеп зазначив, що останній рік у парламенті було зареєстровано декілька альтернативних проектів закону на цю тему. На базі медкомітету нардепи розробили компромісний варіант, а альтернативні законопроекти - відкликані.

Закон пропонує дозволити лікарські засоби на основі канабісу, що використовують для подолання хронічного болю, депресії, посттравматичного стресового розладу.

"Наразі таких ліків орієнтовно потребує 2 млн українських пацієнтів. Зокрема, пацієнти з онкохворобами, захворюваннями Альцгеймера, Паркінсона", - пояснив парламентар.

Проект закону №5596 дозволяє діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії.

Передбачене створення уповноваженого органу з контролю у сфері обігу медичного канабісу. Крім цього, запроваджується подвійний контроль від Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я шляху цих препаратів від виробника до пацієнта.

Українським науковцям хочуть дозволити досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

"Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях пропонується зробити жорстким. Препарати будуть відпускати винятково за електронним рецептом від лікаря. Діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, підлягає ліцензуванню та регулярній звітності", - додав глава комітету.

Нагадаємо, у Верховну раду сьогодні внесли відповідний законопроект. Наразі його текст відсутній на сайті ВР.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

Однак лікарські засоби на основі канабісу повинні бути у вигляді ампул або таблеток і застосовуватися лише в медичних, а не рекреаційних цілях.

Так, 9 квітня Кабінет міністрів дозволив деякі препарати на основі канабісу.

При цьому експерт Тарас Ратушний вважає, що таке рішення не є легалізацією канабісу, бо саме речовина залишається в Україні під забороною.

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