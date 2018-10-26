Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Сегодня в Гомеле проходит первый Региональный форум Украины и Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Региональный форум Украины и Беларуси в 2019 году будет проходить в Житомире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, сегодня, 26 октября, в Гомеле прошел первый Региональный форум Украины и Беларуси, о проведении которого ранее договорились президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко.

"Сегодня Гомель стал первым городом, который принял мероприятие нового формата украинско-белорусского сотрудничества - региональный форум Украины и Беларуси. На этот день он превратился в центр проведения единения культур двух братских народов. Уверен в успехе форума и надеюсь, что вскоре мы сможем говорить о традиции ежегодного проведения поочередно в каждой из наших стран", - сказал Порошенко, добавив, что в 2019 году форум состоится в Украине в Житомире.

Порошенко также добавил, что сегодня в рамках форума запланировано подписание 12 соглашений различных уровней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, сейчас необходимо расчистить любые преграды, которые мешают торговле между Украиной и Беларусью. Он также сообщал, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения.