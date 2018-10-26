ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Регіональний форум України і Білорусі у 2019 році проходитиме у Житомирі

Новини » Політика    26.10.2018 - 18:45
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сьогодні у Гомелі проходить перший Регіональний форум України і Білорусі

Президент України Петро Порошенко заявив, що Регіональний форум України і Білорусі у 2019 році проходитиме у Житомирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, сьогодні, 26 жовтня, у Гомелі пройшов перший Регіональний форум України і Білорусі, про проведення якого раніше домовилися президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

"Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва - регіональний форум України і Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів. Впевнений в успіху форуму і сподіваюся, що незабаром ми зможемо говорити про традиції їх щорічного проведення по черзі в кожній з наших країн", - сказав Порошенко, додавши, що у 2019 році форум відбудеться в Україні в  Житомирі.

Порошенко також додав, що сьогодні в рамках форуму заплановано підписання 12 угод різних рівнів. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, наразі необхідно розчистити будь-які перепони, які заважають торгівлі між Україною та Білоруссю. Він також повідомляв, що найближчим часом буде створено робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження.

Порошенко закликав РФ вивести війська з України Лукашенко: між Україною і Білоруссю не існує нерозв'язних проблем
Новини України Порошенко ПетроБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся