Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сьогодні у Гомелі проходить перший Регіональний форум України і Білорусі

Президент України Петро Порошенко заявив, що Регіональний форум України і Білорусі у 2019 році проходитиме у Житомирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, сьогодні, 26 жовтня, у Гомелі пройшов перший Регіональний форум України і Білорусі, про проведення якого раніше домовилися президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

"Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва - регіональний форум України і Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів. Впевнений в успіху форуму і сподіваюся, що незабаром ми зможемо говорити про традиції їх щорічного проведення по черзі в кожній з наших країн", - сказав Порошенко, додавши, що у 2019 році форум відбудеться в Україні в Житомирі.

Порошенко також додав, що сьогодні в рамках форуму заплановано підписання 12 угод різних рівнів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, наразі необхідно розчистити будь-які перепони, які заважають торгівлі між Україною та Білоруссю. Він також повідомляв, що найближчим часом буде створено робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження.