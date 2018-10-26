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Порошенко: необходимо расчистить преграды, которые мешают торговле между Украиной и Беларусью

Новости » Политика    26.10.2018 - 16:01
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В ближайшее время будет создана рабочая группа, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо расчистить любые преграды, которые мешают торговле между Украиной и Беларусью. Об этом заявил глава государства в ходе Форума регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, в ближайшее время будет создана рабочая группа, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения.

"Украина - мощная аграрная держава, как и Беларусь. Мы стремительно движемся к тому, чтобы аграрный комплекс занимал первые места в украинском экспорте и в поставках на территории Украины и Беларуси. Я уверен, что могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот и цифра 10 млрд является вполне реальной. В значительной степени этому способствовало бы восстановление экспорта украинского металлопроката в Беларусь и отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной. Мы договорились с Александром Лукашенко создать, срочно поручить правительству создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения. Расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле. Я делаю предсказание, что эта группа будет создана в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, ранее Порошенко в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь.

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