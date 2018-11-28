В регионах могут создать "горячие линии" для разъяснения вопросов военного положения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Попика, власть в центре и на местах имеет максимально коммуницировать с гражданами

Разъяснения вопросов военного положения для населения не исключено путем создания "горячих линий" в 10 регионах. Такую точку зрения в комментарии РБК-Украина высказал советник премьер-министра Украины по международным вопросам Сергей Попик.

Он отметил, что по этому вопросу имеет свою точку зрения.

"Я считаю, что власть в центре и на местах имеет максимально коммуницировать, разъяснять и предоставлять информацию гражданам относительно введения военного положения и особенностей, которые существуют с его введением... Но я думаю, что "горячая линия" - это и не панацея, это не единственный механизм коммуникации для разъяснения положения дел. Ведь в данном случае это дело деликатное и мы не можем быть уверены, что на специально созданную горячую линию будут звонить по вопросам военного положения", - заявил Попик.

Он также отметил, за информирование населения в регионах должна отвечать прежде всего местная власть.

"Я знаю, что премьер-министр на встрече с членами правительства всем четко поставил задачу, что население Украины должно максимально информировано. В какой способ - это уже другой вопрос. Я думаю, это будет сделано как можно быстрее. Но это будет в режиме правительственной горячей линии или линии, которая будет открыта на одном из министерств, которые занимаются вопросом военного положения - это вопрос времени. Возможно, в каком регионе нужна "горячая линия", а в каком - не нужна. Это вещи, которые регионально привязаны", - добавил он.

Он также добавил, что во всех регионах сейчас будут проводиться брифинги представителей местной власти, которые будут предоставлять информацию населению.

"Главное, чтобы мы все имели информацию, которая нас беспокоит. Именно сейчас есть трансляция, где глава Одесской администрации дает разъяснения. Я сто процентов знаю, что такие же брифинги организованы во всех 10-ти регионах. То есть, огромная работа началась. Поверьте, все будут проинформированы максимально", - сообщил он.

Сегодня, 28 ноября, Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 дней опубликовано в правительственной газете.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения в десяти областях будут созданы штабы обороны. В этих штабах будет проходить проверка резервов, возможностей мобилизации и технического состояния. Также будет передислоцирована часть войск на границу, чтобы организовать эффективную защиту.