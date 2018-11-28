В регіонах можуть створити "гарячі лінії" для роз’яснення питань воєнного стану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Попика, влада в центрі і на місцях має максимально комунікувати з громадянами

Роз’яснення питань воєнного стану для населення не виключено шляхом створення "гарячих ліній" у 10 регіонах. Таку точку зору у коментарі РБК-Україна висловив радник прем’єр-міністра України з міжнародних питань Сергій Попик.

Він зазначив, що з приводу цього питання має свою точку зору.

"Я вважаю, що влада в центрі і на місцях має максимально комунікувати, роз’яснювати і надавати інформацію громадянам стосовно введення воєнного стану і особливостей, які існують з його запровадженням… Але я думаю, що "гаряча лінія" - це не та панацея, це не єдиний механізм комунікації для роз’яснення стану справ. Адже в данному випадку ця справа делікатна, ми не можемо бути впевнені, що на спеціально створену гарячу лінію будуть дзвонити з питань воєнного стану", - заявив Попик.

Він також зазначив, за інформування населення в регіонах має відповідати насамперед місцева влада.

"Я знаю, що прем’єр-міністр на зустрічі з членами уряду всім чітко поставив завдання, що населення України має максимально поінформоване. В який спосіб - це вже інше питання. Я думаю, це буде зроблено якнайшвидше. Але чи це буде в режимі урядової гарячої лінії чи лінії, яка буде відкрита на одному з міністерств, які опікуються питанням воєнного стану - це питання часу. Можливо, в якомусь регіоні потрібна "гаряча лінія", а в якомусь - не потрібна. Це речі, які регіонально прив’язані", - додав він.

Він також додав, що у всіх регіонах наразі будуть проводитись брифінги представників місцевої влади, які надаватимуть інформацію населенню.

"Головне, щоб ми всі мали інформацію, яка нас турбує. Саме зараз є трансляція, де голова Одеської адміністрації дає роз’яснення. Я сто відсотків знаю, що такі ж брифінги організовані у всіх 10-ти регіонах. Тобто, величезна робота почалася. Повірте, всі будуть поінформовані максимально", - повідомив він.

Сьогодні, 28 листопада, Указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів опубліковано в урядовій газеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з введенням воєнного стану в десяти областях будуть створені штаби оборони. У цих штабах буде проходити перевірка резервів, можливостей мобілізації та технічного стану. Також буде передислокована частина військ на кордон, щоб організувати ефективний захист.