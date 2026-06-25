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Реформування німецької армії дало плоди: бажаючих служити стало більше на чверть

06:08 25.06.2026 Чт
2 хв
Кожен п'ятий юнак у Німеччині висловив інтерес до служби
aimg Юлія Маловічко
Фото: солдати Бундесверу (Getty Images)

Кількість охочих служити в Бундесвері продовжує зростати. Від початку цього року німецька армія отримала близько 38,5 тисячі заявок, що на 24% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Нова статистика

За даними видання, кількість нових призначень до лав Бундесверу також зросла. Наразі до служби долучилися близько 11 тисяч осіб, що на 13% більше, ніж торік.

Водночас на оновлену програму добровільної служби тривалістю до двох років уже відібрали близько 10 тисяч кандидатів на наступний рік.

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Позитивні результати демонструє і нова система військового обліку. У її межах повнолітнім юнакам надсилають цифрові анкети для оцінки придатності та готовності до служби. Понад 96% адресатів відповіли на запити вчасно, а кожен п'ятий респондент заявив про готовність вступити до збройних сил.

Тим громадянам, які проігнорували анкетування, влада планує призначати адміністративні штрафи. Йдеться приблизно про 4% отримувачів анкет.

Реформа Бундесверу

Як відомо, Німеччина реформує систему комплектування армії на тлі нових оборонних вимог НАТО та зростання загрози з боку Росії.

Навесні 2025 року уряд представив нову модель добровільної військової служби, яка передбачає обов'язкове заповнення спеціальної анкети всіма 18-річними юнаками.

Кінцева мета реформи, яку просуває міністр оборони Борис Пісторіус, полягає у суттєвому збільшенні чисельності збройних сил. До 2035 року Німеччина планує довести кількість військовослужбовців до 260 тисяч осіб, а боєздатний резерв - до 200 тисяч.

Таким чином у разі необхідності країна зможе розгорнути угруповання чисельністю до 460 тисяч військових.

Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що Німеччина має намір приєднатися до української платформи Brave1 і підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів.

Ще наприкінці минулого року Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика Москви та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Зміцнення Бундесверу стало особливо актуальним після рішення президента США Дональда Трампа щодо виведення з території Німеччини понад 5000 американських солдат.

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