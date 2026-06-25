Реформування німецької армії дало плоди: бажаючих служити стало більше на чверть

Кількість охочих служити в Бундесвері продовжує зростати. Від початку цього року німецька армія отримала близько 38,5 тисячі заявок, що на 24% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
За даними видання, кількість нових призначень до лав Бундесверу також зросла. Наразі до служби долучилися близько 11 тисяч осіб, що на 13% більше, ніж торік.
Водночас на оновлену програму добровільної служби тривалістю до двох років уже відібрали близько 10 тисяч кандидатів на наступний рік.
Позитивні результати демонструє і нова система військового обліку. У її межах повнолітнім юнакам надсилають цифрові анкети для оцінки придатності та готовності до служби. Понад 96% адресатів відповіли на запити вчасно, а кожен п'ятий респондент заявив про готовність вступити до збройних сил.
Тим громадянам, які проігнорували анкетування, влада планує призначати адміністративні штрафи. Йдеться приблизно про 4% отримувачів анкет.
Як відомо, Німеччина реформує систему комплектування армії на тлі нових оборонних вимог НАТО та зростання загрози з боку Росії.
Навесні 2025 року уряд представив нову модель добровільної військової служби, яка передбачає обов'язкове заповнення спеціальної анкети всіма 18-річними юнаками.
Кінцева мета реформи, яку просуває міністр оборони Борис Пісторіус, полягає у суттєвому збільшенні чисельності збройних сил. До 2035 року Німеччина планує довести кількість військовослужбовців до 260 тисяч осіб, а боєздатний резерв - до 200 тисяч.
Таким чином у разі необхідності країна зможе розгорнути угруповання чисельністю до 460 тисяч військових.
Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що Німеччина має намір приєднатися до української платформи Brave1 і підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів.
Ще наприкінці минулого року Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика Москви та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.
Зміцнення Бундесверу стало особливо актуальним після рішення президента США Дональда Трампа щодо виведення з території Німеччини понад 5000 американських солдат.