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Реформирование армии ФРГ дало плоды: желающих служить стало больше на четверть

06:08 25.06.2026 Чт
2 мин
Каждый пятый юноша в Германии выразил интерес к службе
aimg Юлия Маловичко
Фото: солдаты Бундесвера (Getty Images)

Число желающих служить в Бундесвере продолжает расти. С начала этого года немецкая армия получила около 38,5 тысяч заявок, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Новая статистика

По данным издания, количество новых назначений в ряды Бундесвера также возросло. Сейчас к службе присоединились около 11 тысяч человек , что на 13% больше, чем в прошлом.

В то же время, на обновленную программу добровольной службы продолжительностью до двух лет уже отобрали около 10 тысяч кандидатов на следующий год.

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Положительные результаты показывает и новая система военного учета. В ее пределах совершеннолетним молодым людям присылают цифровые анкеты для оценки пригодности и готовности к службе. Более 96% адресатов ответили на запросы вовремя, а каждый пятый респондент заявил о готовности вступить в вооруженные силы.

Тем гражданам, которые проигнорировали анкетирование, власти планируют назначать административные штрафы. Речь идет примерно о 4% получателях анкет.

Реформа Бундесвера

Как известно, Германия реформирует систему комплектования армии на фоне новых оборонных требований НАТО и растущей угрозы со стороны России.

Весной 2025 г. правительство представило новую модель добровольной военной службы, которая предусматривает обязательное заполнение специальной анкеты всеми 18-летними юношами.

Конечная цель реформы, которую продвигает министр обороны Борис Писториус, состоит в существенном увеличении численности вооруженных сил. К 2035 году Германия планирует довести количество военнослужащих до 260 тысяч человек, а боеспособный резерв – до 200 тысяч.

Таким образом, в случае необходимости страна сможет развернуть группировку численностью до 460 тысяч военных.

Напомним, в апреле сообщалось, что Германия намерена присоединиться к украинской платформе Brave1 и поддержать разработку беспилотников дальностью до 1500 километров.

Еще в конце прошлого года Борис Писториус заявил, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика Москвы и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

Укрепление Бундесвера стало особенно актуальным после решения президента США Дональда Трампа по выводу с территории Германии более 5000 американских солдат.

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