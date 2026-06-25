Реформирование армии ФРГ дало плоды: желающих служить стало больше на четверть

Новая статистика

По данным издания, количество новых назначений в ряды Бундесвера также возросло. Сейчас к службе присоединились около 11 тысяч человек , что на 13% больше, чем в прошлом.

В то же время, на обновленную программу добровольной службы продолжительностью до двух лет уже отобрали около 10 тысяч кандидатов на следующий год.

Положительные результаты показывает и новая система военного учета. В ее пределах совершеннолетним молодым людям присылают цифровые анкеты для оценки пригодности и готовности к службе. Более 96% адресатов ответили на запросы вовремя, а каждый пятый респондент заявил о готовности вступить в вооруженные силы.

Тем гражданам, которые проигнорировали анкетирование, власти планируют назначать административные штрафы. Речь идет примерно о 4% получателях анкет.

Реформа Бундесвера

Как известно, Германия реформирует систему комплектования армии на фоне новых оборонных требований НАТО и растущей угрозы со стороны России.

Весной 2025 г. правительство представило новую модель добровольной военной службы, которая предусматривает обязательное заполнение специальной анкеты всеми 18-летними юношами.

Конечная цель реформы, которую продвигает министр обороны Борис Писториус, состоит в существенном увеличении численности вооруженных сил. К 2035 году Германия планирует довести количество военнослужащих до 260 тысяч человек, а боеспособный резерв – до 200 тысяч.

Таким образом, в случае необходимости страна сможет развернуть группировку численностью до 460 тысяч военных.