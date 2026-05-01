Реформа ЗСУ. Яких змін в армії чекати вже з червня

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, першими проєктами у межах масштабної реформи армії стануть:

справедлива модель грошового забезпечення

нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій

нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші.

Нижче розповідаємо детальніше.

Підвищення зарплат

Очікується, що грошове забезпечення зросте як в тилу, так і на фронті. Мінімальний рівень - не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - "більше в рази". Але конкретних розмірів поки не наводять.

Також "достойний та відчутно підвищений рівень виплат" отримають командири, бойові сержанти та офіцери. Тут така ж ситуація, як і з бойовими позиціями - поки без конкретики.

Контракти для піхотинців

Планується, що для піхотинців з'являться спеціальні контракти. Вони мають передбачати виплати у межах 250-400 тисяч гривень. Розмір виплати буде залежати від виконання бойових завдань.

Контрактна система буде посилена і розширена. Будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Це має забезпечити впровадження чітких термінів служби. Про них - далі.

"Демобілізація"

Вже у 2026 році планується почати поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Кого "демобілізують" першими та від чого це буде залежати - поки також невідомо.

Коли почнеться реалізація?

За словами президента Володимира Зеленського, наступного тижня він очікує доповідь щодо конкретних кроків реалізації реформи.

Підвищення виплат та оновлення контрактів має розпочатися вже з червня.