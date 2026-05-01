UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні

Реформа ЗСУ. Яких змін в армії чекати вже з червня

17:03 01.05.2026 Пт
2 хв
Піхотинцям обіцяють зарплату до 400 тисяч гривень
aimg Дмитро Левицький
Фото: українська влада анонсувала реформу ЗСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Україні стартує масштабна реформа армії. Військовим в тилу і на фронті підіймуть зарплати, піхотинцям запропонують спецконтракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".

РБК-Україна розповідає все, що відомо про реформу, яка стартує вже у червні цього року.

Читайте також: Зеленський анонсував поетапну "демобілізацію" вже у 2026 році

Головне:

  • Зростання зарплат: Мінімальне забезпечення для тилових посад становитиме 30 тисяч гривень, а виплати для бойових позицій, офіцерів та сержантів обіцяють збільшити "у рази".
  • Спецконтракти для піхоти: Для піхотинців запровадять нові умови служби з бонусами від 250 до 400 тисяч гривень.
  • Поетапна "демобілізація": Вже у 2026 році планується розпочати процес звільнення зі служби раніше мобілізованих військових на основі чітких часових критеріїв.

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, першими проєктами у межах масштабної реформи армії стануть:

  • справедлива модель грошового забезпечення
  • нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій
  • нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші.

Нижче розповідаємо детальніше.

Підвищення зарплат

Очікується, що грошове забезпечення зросте як в тилу, так і на фронті. Мінімальний рівень - не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - "більше в рази". Але конкретних розмірів поки не наводять.

Також "достойний та відчутно підвищений рівень виплат" отримають командири, бойові сержанти та офіцери. Тут така ж ситуація, як і з бойовими позиціями - поки без конкретики.

Контракти для піхотинців

Планується, що для піхотинців з'являться спеціальні контракти. Вони мають передбачати виплати у межах 250-400 тисяч гривень. Розмір виплати буде залежати від виконання бойових завдань.

Контрактна система буде посилена і розширена. Будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Це має забезпечити впровадження чітких термінів служби. Про них - далі.

"Демобілізація"

Вже у 2026 році планується почати поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Кого "демобілізують" першими та від чого це буде залежати - поки також невідомо.

Коли почнеться реалізація?

За словами президента Володимира Зеленського, наступного тижня він очікує доповідь щодо конкретних кроків реалізації реформи.

Підвищення виплат та оновлення контрактів має розпочатися вже з червня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
