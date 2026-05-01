Реформа ВСУ. Каких изменений в армии ждать уже с июня

17:03 01.05.2026 Пт
2 мин
Пехотинцам обещают зарплату до 400 тысяч гривен
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: украинская власть анонсировала реформу ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине стартует масштабная реформа армии. Военным в тылу и на фронте поднимут зарплаты, пехотинцам предложат спецконтракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".

РБК-Украина рассказывает все, что известно о реформе, которая стартует уже в июне этого года.

Читайте также: Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" уже в 2026 году

Главное:

  • Рост зарплат: Минимальное обеспечение для тыловых должностей составит 30 тысяч гривен, а выплаты для боевых позиций, офицеров и сержантов обещают увеличить "в разы".
  • Спецконтракты для пехоты: Для пехотинцев введут новые условия службы с бонусами от 250 до 400 тысяч гривен.
  • Поэтапная "демобилизация": Уже в 2026 году планируется начать процесс увольнения со службы ранее мобилизованных военных на основе четких временных критериев.

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, первыми проектами в рамках масштабной реформы армии станут:

  • справедливая модель денежного обеспечения
  • новая контрактная система с четкими сроками службы и понятной логикой ротаций
  • новые подходы к комплектации наших подразделений личным составом и другие.

Ниже рассказываем подробнее.

Повышение зарплат

Ожидается, что денежное обеспечение возрастет как в тылу, так и на фронте. Минимальный уровень - не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций - "больше в разы". Но конкретных размеров пока не приводят.

Также "достойный и ощутимо повышенный уровень выплат" получат командиры, боевые сержанты и офицеры. Здесь ситуация такая же, как и с боевыми позициями - пока без конкретики.

Контракты для пехотинцев

Планируется, что для пехотинцев появятся специальные контракты. Они должны предусматривать выплаты в пределах 250-400 тысяч гривен. Размер выплаты будет зависеть от выполнения боевых задач.

Контрактная система будет усилена и расширена. Будут изменены подходы к комплектации подразделений личным составом и управления людьми.

Это должно обеспечить внедрение четких сроков службы. О них - далее.

"Демобилизация"

Уже в 2026 году планируется начать поэтапное увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев. Кого "демобилизуют" первыми и от чего это будет зависеть - пока также неизвестно.

Когда начнется реализация?

По словам президента Владимира Зеленского, на следующей неделе он ожидает доклад о конкретных шагах реализации реформы.

Повышение выплат и обновление контрактов должно начаться уже с июня.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины