Реформа для старшокласників: які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України

Головне: Розширення змін : МОН затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи.

: МОН затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи. Терміни : навчання по-новому для деяких учнів 10-12 класів розпочнеться вже з 1 вересня 2026 року.

: навчання по-новому для деяких учнів 10-12 класів розпочнеться вже з 1 вересня 2026 року. Суть пілоту : школярі отримають можливість обирати напрям навчання самостійно.

: школярі отримають можливість обирати напрям навчання самостійно. Допомога підліткам : у "пілотних" ліцеях запровадять посаду кар'єрного освітнього радника.

: у "пілотних" ліцеях запровадять посаду кар'єрного освітнього радника. Фінансування: на оновлення кабінетів та обладнання уряд виділив 1,2 млрд гривень.

Які заклади освіти увійшли до переліку МОН

Українцям розповіли, що Міністерство освіти й науки затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року.

До нього увійшли заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що серед учасників пілоту представлено різні типи закладів:

міські та сільські ліцеї;

заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання;

заклади з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250);

єдині заклади на громаду;

заклади з пансіоном.

"До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин", - уточнили в МОН.

Із повним переліком цих закладів можна ознайомитися за відповідним посиланням.

Що зміниться для учнів і вчителів цих ліцеїв

У міністерстві повідомили, що для того, аби "стати пілотними", заклади освіти:

подавали заявки;

збирали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні;

проходили відбір комісії при МОН.

Наголошується, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання:

який їм цікавий;

який відповідає бажаній майбутній професії.

Також у цих закладах освіти будуть впроваджуватись нові програми:

для обов'язкових предметів;

для вибіркових предметів та курсів.

Крім того, участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації.

У таких закладах буде запроваджена посада кар'єрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися:

з профілем навчання;

із вибірковими предметами;

із планами на майбутнє.

Як зміниться оснащення пілотних ліцеїв

Згідно з інформацією МОН, у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд гривень субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.

Ці кошти спрямують на створення:

сучасних навчальних кабінетів;

лабораторій.

А для тих ліцеїв, де навчання відбувається дистанційно - на закупівлю:

комп'ютерів;

мультимедійного обладнання;

цифрових навчальних матеріалів.

Коли стартував перший етап пілотування реформи

Насамкінець українцям нагадали, що перший етап пілотування реформи старшої школи розпочався з 1 вересня 2025 року.

Модель вибору учнями профілів і предметів уже впроваджують:

у 30 ліцеях;

з 19 областей України.

Уточнюється, що старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ.

Вона передбачає запровадження трирічної старшої школи (10-12 класи), де учні зможуть поглиблено вивчати предмети відповідно до освітніх і професійних планів.