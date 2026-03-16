Суспільство Освіта Гроші Зміни

Реформа для старшокласників: які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України

13:10 16.03.2026 Пн
3 хв
Для багатьох українських школярів навчання по-новому стартує вже з цієї осені
aimg Ірина Костенко
Навчання деяких старшокласників в Україні зміниться (фото ілюстративне: Getty Images)

Міністерство освіти й науки визначило 150 ліцеїв у різних областях України, які з 1 вересня 2026 року долучаться до пілоту реформи старшої профільної школи.

Головне:

  • Розширення змін: МОН затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи.
  • Терміни: навчання по-новому для деяких учнів 10-12 класів розпочнеться вже з 1 вересня 2026 року.
  • Суть пілоту: школярі отримають можливість обирати напрям навчання самостійно.
  • Допомога підліткам: у "пілотних" ліцеях запровадять посаду кар'єрного освітнього радника.
  • Фінансування: на оновлення кабінетів та обладнання уряд виділив 1,2 млрд гривень.

Які заклади освіти увійшли до переліку МОН

Українцям розповіли, що Міністерство освіти й науки затвердило перелік зі 150 ліцеїв, які візьмуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року.

До нього увійшли заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що серед учасників пілоту представлено різні типи закладів:

  • міські та сільські ліцеї;
  • заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання;
  • заклади з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250);
  • єдині заклади на громаду;
  • заклади з пансіоном.

"До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин", - уточнили в МОН.

Із повним переліком цих закладів можна ознайомитися за відповідним посиланням.

Що зміниться для учнів і вчителів цих ліцеїв

У міністерстві повідомили, що для того, аби "стати пілотними", заклади освіти:

  • подавали заявки;
  • збирали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні;
  • проходили відбір комісії при МОН.

Наголошується, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання:

  • який їм цікавий;
  • який відповідає бажаній майбутній професії.

Також у цих закладах освіти будуть впроваджуватись нові програми:

  • для обов'язкових предметів;
  • для вибіркових предметів та курсів.

Крім того, участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації.

У таких закладах буде запроваджена посада кар'єрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися:

  • з профілем навчання;
  • із вибірковими предметами;
  • із планами на майбутнє.

Як зміниться оснащення пілотних ліцеїв

Згідно з інформацією МОН, у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд гривень субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.

Ці кошти спрямують на створення:

  • сучасних навчальних кабінетів;
  • лабораторій.

А для тих ліцеїв, де навчання відбувається дистанційно - на закупівлю:

  • комп'ютерів;
  • мультимедійного обладнання;
  • цифрових навчальних матеріалів.

Коли стартував перший етап пілотування реформи

Насамкінець українцям нагадали, що перший етап пілотування реформи старшої школи розпочався з 1 вересня 2025 року.

Модель вибору учнями профілів і предметів уже впроваджують:

  • у 30 ліцеях;
  • з 19 областей України.

Уточнюється, що старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ.

Вона передбачає запровадження трирічної старшої школи (10-12 класи), де учні зможуть поглиблено вивчати предмети відповідно до освітніх і професійних планів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН затвердило нову програму для старшої школи.

Крім того, ми пояснювали, як навчаються українські школярі зараз.

Читайте також, коли 12-річне навчання запрацює в усіх школах України.

