Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины

Какие учебные заведения вошли в перечень МОН

Украинцам рассказали, что Министерство образования и науки утвердило перечень из 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы с 1 сентября 2026 года.

В него вошли учебные заведения из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что среди участников пилота представлены различные типы заведений:

городские и сельские лицеи;

заведения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения;

заведения с разным количеством учеников на параллели (от 46 и до более 250);

единые заведения на громаду;

заведения с пансионом.

"К пилотированию присоединились будущие лицеи из горных и прифронтовых громад, а также заведения с обучением на языках национальных меньшинств", - уточнили в МОН.

С полным перечнем этих заведений можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

Что изменится для учеников и учителей этих лицеев

В министерстве сообщили, что для того, чтобы "стать пилотными", учебные заведения:

подавали заявки;

собирали согласия родителей учеников на участие в пилотировании;

проходили отбор комиссии при МОН.

Подчеркивается, что участники пилота одними из первых в Украине предоставят ученикам возможность выбирать направление обучения:

которое им интересно;

которое соответствует желаемой будущей профессии.

Также в этих учебных заведениях будут внедряться новые программы:

для обязательных предметов;

для выборочных предметов и курсов.

Кроме того, участие в пилотировании предусматривает усиление профориентации.

В таких заведениях будет введена должность карьерного образовательного советника, который будет помогать ученикам определяться:

с профилем обучения;

с выборочными предметами;

с планами на будущее.

Как изменится оснащение пилотных лицеев

Согласно информации МОН, в 2026 году правительство выделило 1,2 млрд гривен субвенции на оснащение пилотных лицеев.

Эти средства направят на создание:

современных учебных кабинетов;

лабораторий.

А для тех лицеев, где обучение происходит дистанционно - на закупку:

компьютеров:

мультимедийного оборудования;

цифровых учебных материалов.

Когда стартовал первый этап пилотирования реформы

В завершение украинцам напомнили, что первый этап пилотирования реформы старшей школы начался с 1 сентября 2025 года.

Модель выбора учениками профилей и предметов уже внедряют:

в 30 лицеях;

из 19 областей Украины.

Уточняется, что старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.

Она предусматривает введение трехлетней старшей школы (10-12 классы), где ученики смогут углубленно изучать предметы в соответствии с образовательными и профессиональными планами.