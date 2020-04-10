Реформа системы госархоконтроля усилит нагрузку на строительный бизнес, - Авдеев

Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля в нынешнем виде усилит финансовую нагрузку на строительный бизнес, который и так находится в бедственном состоянии из-за кризиса. Об этом написал в блоге на сайте "Гордон" и.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев.

По его словам, такие последствия будет иметь, в частности, попытка переложить функцию контроля на страховые компании. Подобная практика действительно существует во многих странах мира. Но в основе идеологии такого контроля – не требования государства, а рациональный подход в планировании и минимизации рисков бизнеса и многолетний практический опыт работы страховщиков.

"Нам же предлагают внедрить страхование рисков в строительстве уже с января 2021 года. То есть менее чем через девять месяцев, еще и в условиях карантина и вероятного коллапса экономики разработать необходимую нормативную базу, методологию оценки рисков. Причем начиная от ошибок при проектировании и заканчивая задержках сроков строительства. А ведь страховщикам еще надо найти и нанять людей, которые смогут объективно оценивать проектную и строительную документацию и соотносить ее с разработанной методологией…", - констатирует Александр Авдеев.

Он уверен, что строительные компании будут выступать против этого нововведения, т.к. для них страхование рисков обойдется в достаточно внушительную сумму, и искать возможность минимизировать эти расходы. Например, они лоббируют отсрочку на лет пять, что создаст существенный пробел в цепочке контроля. Или же застройщики будут заключать договоры не с ведущими компаниями, а с фирмами-однодневками, которые будут брать деньги за выдачу формального документа, а не за реальное страхование. Так же, как это делается с автострахованием. И в случае наступления страхового случая они просто исчезнут.

"Таким образом, могу с уверенностью сказать, что, перекладывая свои функции на плечи бизнеса, государство не получит контроль в сфере строительства, зато создаст возможность для мошеннических и коррупционных схем", - заключает Александр Авдеев.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на встрече с представителями фракции "Слуга народа" обсудили реформу ГАСИ.