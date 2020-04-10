Реформа системи госархоконтроля посилить навантаження на будівельний бізнес, - Авдєєв

Реформа системи державного архітектурно-будівельного контролю в нинішньому вигляді посилить фінансове навантаження на будівельний бізнес, який і так перебуває в тяжкому стані через кризу. Про це написав у блозі на сайті "Гордон" в.о. начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради (ДАБК) Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За його словами, такі наслідки матиме, зокрема, спроба перекласти функцію контролю на страхові компанії. Подібна практика дійсно існує в багатьох країнах світу. Але в основі ідеології такого контролю - вимоги держави, а раціональний підхід в плануванні та мінімізації ризиків бізнесу і багаторічний практичний досвід роботи страховиків.

"Нам же пропонують впровадити страхування ризиків в будівництві вже з січня 2021 року. Тобто менш ніж через дев'ять місяців, ще й в умовах карантину та ймовірного колапсу економіки розробити необхідну нормативну базу, методологію оцінки ризиків. Причому починаючи від помилок при проектуванні і закінчуючи затримках термінів будівництва. Адже страховикам ще треба знайти і найняти людей, які зможуть об'єктивно оцінювати проектну та будівельну документацію і співвідносити її з розробленою методологією ... ", - констатує Олександр Авдєєв.

Він упевнений, що будівельні компанії будуть виступати проти цього нововведення, тому що для них страхування ризиків обійдеться в досить значну суму, і шукати можливість мінімізувати ці витрати. Наприклад, вони лобіюють відстрочку на років п'ять, що створить суттєву прогалину в ланцюжку контролю. Або ж забудовники будуть укладати договори не з провідними компаніями, а з фірмами-одноденками, які будуть брати гроші за видачу формального документа, а не за реальне страхування. Так само, як це робиться з автострахуванням. І в разі настання страхового випадку вони просто зникнуть.

"Таким чином, можу з упевненістю сказати, що, перекладаючи свої функції на плечі бізнесу, держава не отримає контроль у сфері будівництва, зате створить можливість для шахрайських і корупційних схем", - робить висновок Олександр Авдєєв.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на зустрічі з представниками фракції "Слуга народу" обговорили реформу ДАБІ.