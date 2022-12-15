Реформа містобудування робить одну з найкорумпованіших сфер прозорою, - Вискуб

За його словами, ще два роки тому будівельний реєстр фізично знаходився не в Україні та у приватних руках.

"Будь-які зміни в цей реєстр могли внести (і регулярно вносили) старим числом, могли запросто підмінити будь-який дозвіл чи документ (що також робили регулярно), а в окремих полях реєстру навіть робилися примітки не двозначного характеру", - написав Вискуб, опублікувавши скріншот відповідних дописів в реєстрі.

"Отримати документацію на об'єкт чи хоча б дізнатися про наявність необхідних документів було нереально. І так само було нереально отримати дозвіл на початок будівництва чи сертифікат про готовність об'єкта без хабаря з конкретною "таксою" в залежності від регіону, про яку всі знали і "господарям" цього "державного бізнесу" це приносили кілька мільярдів грн на рік", - додав він.

За його словами, за два роки, що минули, будівельний реєстр став сучасною та безпечною ІТ-системою, що належить державі, він доступний як у формі відкритих даних, де можна побачити всі об'єкти та документи на них, у т.ч. на мапі.

"Кожен дозвіл передбачає наявність QR-коду, що у т.ч. розміщується на будівельному майданчику для перевірки законності будівництва та необхідного пакету документів. Кожен документ від містобудівних умов, проекту, до сертифікату наявний в єдиній системі та підписаний КЕП уповноваженої особи для унеможливлення підробок чи будь-яких маніпулювань надалі. Більшість послуг вже надається онлайн, а частина, навіть, автоматично без чиновника на підставі перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах", - зазначив Вискуб.

Для завершення реформи та повної автоматизації всіх процесів і послуг не вистачало закону, вважає він.

"Закон дуже сміливий та реформаторський. І там дійсно є норми, які передбачають передачу окремих повноважень від чиновників (які не мають експертизи та працюють за мізерну плату, але роблять дорогу експертну роботу) до бізнесу. Я впевнений, що за цим майбутнє. І передача ряду функцій від влади до авторизованого бізнесу з жорстким контролем та відповідальністю є дуже ефективним інстрментом для реформування застарілої, забюрокративованої та, зрештою, корумпованої системи державного управління окремими сферами", - підкреслив Вискуб.

На його переконання: за два роки із однієї з найбільш корумпованих сфер в Україні - зробили одну з найбільш прозорих. Реформа дозволяє завершити цю складну та сміливу реформу.