Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування

Члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки підтримали законопроект №5655 про реформу містобудування, а також закликали парламент ухвалити його у другому читанні якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-звернення до голови Верховної ради та прем’єр-міністра.

"Проект закону №5655 відповідає кращим світовим практикам, забезпечує мінімізацію корупційних ризиків шляхом створення конкурентного прозорого ринкового середовища, а також запровадження розумної регуляції та автоматизації надання послуг у відповідній сфері. Це справжня реформа системи містобудівного контролю та нагляду, яка має на меті подолання корупції, впровадження цифрових послуг і демонополізацію функцій контролю й нагляду. Переведення всіх процесів в електронну систему та запровадження автоматичного надання дозволів, сертифікатів та інших документів через цю систему - це те, чого роками чекав український бізнес", - зазначають вони у заяві.

У листі також зазначається, що реалізація цього проекту, який ініціювала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, забезпечить зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечить побудову прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і нагляду, запровадить принцип альтернативності вибору органу з містобудівного контролю.

"Український бізнес закликає Кабінет міністрів та український парламент у цей складний воєнний час не зволікати із прийняттям важливих для країни системних рішень та позбавити бізнес зарегульованості та корупційності при контролі будівництва", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Шуляк зазначала, що законопроект №5655, який запустить реформу в будівельній галузі, дозволить реалізувати відбудову України після перемоги з урахуванням кращого міжнародного досвіду та без корупційних ризиків.