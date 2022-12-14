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Парламент ухвалив законопроект про реформу містобудування

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Середа 14 грудня 2022 14:52
Парламент ухвалив законопроект про реформу містобудування Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада остаточно ухвалила законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування та цифровізує всі процеси в будівельній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, заступника голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Ми запроваджуємо тотальну цифровізацію всіх процесів у будівельній сфері. Це означає, що будувати можна лише за наявності усіх дозвільних документів, яка автоматично видаватиме єдина електронна система, що пов’язана з усіма необхідними реєстрами. Вона ж блокуватиме проекти з порушеннями законодавства", - заявила вона.

Нардеп цей законопроект називає найголовнішою умовою старту повноцінної відбудови країни.

"Ми максимально усуваємо посадовців від процесу ухвалення рішень - електронна система автоматично видаватиме або блокуватиме дозволи на будівництво. Впроваджується індивідуальна відповідальність за кожне рішення у сфері містобудування, це забезпечується цифровим підписом кожного учасника процесу. А громадськість зможе контролювати забудову через публічний модуль електронної системи", - запевнила Шуляк.

За її словами, містобудівний контроль діятиме за прикладом британської моделі, коли учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю - представників органів місцевого самоврядування або ж представників приватних структур.

"Ми робимо це свідомо, оскільки будь-яка монополія - прямий шлях до корупції", - констатувала Шуляк.

Водночас місцева влада отримає повноваження виносити приписи про демонтаж незаконної споруди навіть без рішення суду.

"Є багато прикладів, коли місцева влада не реагувала на містобудівний безлад. Відтепер вона зобов’язана вести безперервний моніторинг, і якщо виявить порушення, може ініціювати демонтаж об’єкта будівництва навіть без рішення суду", - запевнила Шуляк.

Законопроект враховує зауваження НАЗК, які виникли після прийняття документа у першому читанні. З рекомендацією ухвалити проект закону в цілому виступили профільні міністерства - Мінцифри та Мінрегіон

Раніше РБК-Україна писало, що профільні асоціації закликали парламент якнайшвидше ухвалити цей законопроект. Зокрема з такими зверненнями виступили члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки України, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та інші.

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Олена Шуляк Верховна рада
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