Реформа градостроительства делает одну из самых коррумпированных сфер прозрачной, - Выскуб

По его словам, еще два года тому назад строительный реестр физически находился не в Украине и в частных руках.

"Любые изменения в этот реестр могли внести (и регулярно вносили) старым числом, могли запросто подменить любое разрешение или документ (что также делали регулярно), а в отдельных полях реестра даже делались примечания не двусмысленного характера", - написал Вискуб, опубликовав скриншот соответствующих сообщений в реестре.

"Получить документацию на объект или хотя бы узнать наличие необходимых документов было нереально. И так же было нереально получить разрешение на начало строительства или сертификат о готовности объекта без взятки с конкретной "таксой" в зависимости от региона, о которой все знали и "хозяевам" этого "государственного бизнеса" это приносили несколько миллиардов гривен в год", - добавил он.

По его словам, за прошедшие два года строительный реестр стал современной и безопасной ІТ-системой, принадлежащей государству, он доступен как в форме открытых данных, где можно увидеть все объекты и документы на них, в т.ч. на карте.

"Каждое разрешение предусматривает наличие QR-кода, который в т.ч. размещается на строительной площадке для проверки законности строительства и необходимого пакета документов. Каждый документ от градостроительных условий, проекта, до сертификата имеется в единой системе и подписан КЭП уполномоченного лица для предотвращения подделок или каких-либо манипуляций в дальнейшем. Большинство услуг уже предоставляется онлайн, а часть даже автоматически без чиновника на основании проверки данных в других реестрах и кадастрах", - отметил Вискуб.

Для завершения реформы и полной автоматизации всех процессов и услуг не хватало закона, считает он.

"Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, которые предусматривают передачу отдельных полномочий от чиновников (не имеющих экспертизы и работающих за мизерную плату, но делающих дорогую экспертную работу) в бизнес. Я уверен, что за этим будущее. И передача ряда функций от власти к авторизованному бизнесу с жестким контролем и ответственностью является очень эффективным инструментом для реформирования устаревшей, забюрокративированной и, наконец, коррумпированной системы государственного управления отдельными сферами", - подчеркнул Вискуб.

По его убеждению: через два года из одной из наиболее коррумпированных сфер в Украине - сделали одну из самых прозрачных. Реформа позволяет завершить эту сложную и смелую реформу.