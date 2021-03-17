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Ликвидация ГАСИ: закон Кабмина внесут в Раду на следующей неделе

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства должен быть подан на рассмотрение в Верховную раду. Это должно произойти на следующей неделе.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Мы продолжаем реформирование сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тысяч разрешительных документов", - сказал глава Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что принятие закона необходимо, чтобы реформа заработала на полную.

"Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны подать в парламент", - сказал глава правительства.

Напомним, в конце февраля министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что в ВР внесут законопроект для окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Глава Минрегиона подчеркивал, что принятие закона станет завершением реформы в сфере градостроительной деятельности и позволит окончательно ликвидировать ГАСИ.

В интервью РБК-Украина депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк раскритиковала реформу ГАСИ. Нардеп подчеркнула, что эта реформа является позором для власти.

Напомним, 13 марта 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДенис Шмыгаль
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