Ліквідація ДАБІ: закон Кабміну внесуть до Ради наступного тижня
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про реформування державного регулювання у сфері містобудування має бути поданий на розгляд у Верховну раду. Це має відбутися наступного тижня.
Про це повідомляє урядовий портал.
"Ми продовжуємо реформування сфери містобудування. Вже зроблені значні кроки, зокрема створений відкритий і прозорий електронний реєстр, в якому на сьогодні зареєстровано вже понад 60 тисяч дозвільних документів", - сказав глава Кабінету міністрів.
Прем'єр підкреслив, що прийняття закону необхідне, щоб реформа запрацювала на повну.
"Аби реформа запрацювала на повну, потрібно внести зміни до законодавства. Відповідний законопроект вже наступного тижня ми маємо подати до парламенту", - сказав глава уряду.
Нагадаємо, в кінці лютого міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов анонсував, що в ВР внесуть законопроект для остаточної ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Очільник Мінрегіону підкреслював, що прийняття закону стане завершенням реформи у сфері містобудівної діяльності і дозволить остаточно ліквідувати ДАБІ.
В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.
Нагадаємо, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.