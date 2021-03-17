Ліквідація ДАБІ: закон Кабміну внесуть до Ради наступного тижня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про реформування державного регулювання у сфері містобудування має бути поданий на розгляд у Верховну раду. Це має відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Ми продовжуємо реформування сфери містобудування. Вже зроблені значні кроки, зокрема створений відкритий і прозорий електронний реєстр, в якому на сьогодні зареєстровано вже понад 60 тисяч дозвільних документів", - сказав глава Кабінету міністрів.

Прем'єр підкреслив, що прийняття закону необхідне, щоб реформа запрацювала на повну.

"Аби реформа запрацювала на повну, потрібно внести зміни до законодавства. Відповідний законопроект вже наступного тижня ми маємо подати до парламенту", - сказав глава уряду.