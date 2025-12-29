Референдум щодо миру неминуче поділить українців: соціолог пояснив ризики
Референдум може стати шляхом до максимальної легітимності ключових рішень для держави, однак водночас несе ризик внутрішнього напруження в суспільстві.
Про це заявив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, значна частина українців позитивно сприймає ідею референдуму, адже прагне особисто брати участь у прийнятті доленосних рішень і не перекладати всю відповідальність на одну людину чи політичну силу. Такий формат, на думку соціолога, сприймається як справедливий і демократичний.
Водночас Антипович застерігає, що будь-яке політичне рішення, легітимізоване через референдум, мирну угоду чи вибори, неминуче ділить суспільство на прихильників і противників. І Наразі не відомо, яка частина тих та інших відповідей буде на рефеерендумі.
"А це все, звичайно, призведе до бурління всередині суспільства. Я не буду говорити, що ми там якось розколемся, чи державу втратимо, ні. Але трясти нас всередині буде", - каже Антипович.
При цьому він зазначає, що наразі складно навіть уявити, як саме може бути сформульоване питання для можливого референдуму, зважаючи на різноманіття позицій у суспільстві.
Референдум щодо мирного плану
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що мирний план, який просувають Сполучені Штати, а також супровідні документи містять компромісні положення. За його словами, ці питання потребуватимуть відкритого діалогу з українським суспільством.
Президент наголошував, що у разі винесення теми на референдум йдеться не лише про територіальні питання, а про весь мирний план США загалом. Він також зазначав, що ініціатива проведення референдуму належить американській стороні.
Ключовим аспектом Зеленський називає безпеку. За його словами, міжнародні партнери України мають достатні можливості, щоб змусити Росію або домовитися з нею про гарантії безпеки на період проведення президентських виборів чи референдуму.
Водночас президент підкреслив, що Україна готова провести референдум щодо мирного плану США лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню строком на 60 днів.
Також варто зазначити, що США, за наявною інформацією, наполягають на передачі під контроль Росії всієї Донецької області. Водночас Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не має наміру поступатися своїми територіями.