Референдум о мире неизбежно разделит украинцев: социолог объяснил риски
Референдум может стать путем к максимальной легитимности ключевых решений для государства, однако одновременно несет риск внутреннего напряжения в обществе.
Об этом заявил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.
По его словам, значительная часть украинцев положительно воспринимает идею референдума, ведь стремится лично участвовать в принятии судьбоносных решений и не перекладывать всю ответственность на одного человека или политическую силу. Такой формат, по мнению социолога, воспринимается как справедливый и демократический.
В то же время Антипович предостерегает, что любое политическое решение, легитимизированное через референдум, мирное соглашение или выборы, неизбежно делит общество на сторонников и противников. И пока не известно, какая часть тех и других ответов будет на рефеерендуме.
"А это все, конечно, приведет к бурлению внутри общества. Я не буду говорить, что мы там как-то расколемся, или государство потеряем, нет. Но трясти нас внутри будет", - говорит Антипович.
При этом он отмечает, что сейчас сложно даже представить, как именно может быть сформулирован вопрос для возможного референдума, учитывая многообразие позиций в обществе.
Референдум по мирному плану
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что мирный план, который продвигают Соединенные Штаты, а также сопроводительные документы содержат компромиссные положения. По его словам, эти вопросы потребуют открытого диалога с украинским обществом.
Президент подчеркивал, что в случае вынесения темы на референдум речь идет не только о территориальных вопросах, а обо всем мирном плане США в целом. Он также отмечал, что инициатива проведения референдума принадлежит американской стороне.
Ключевым аспектом Зеленский называет безопасность. По его словам, международные партнеры Украины имеют достаточные возможности, чтобы заставить Россию или договориться с ней о гарантиях безопасности на период проведения президентских выборов или референдума.
В то же время президент подчеркнул, что Украина готова провести референдум по мирному плану США только при условии, если Россия согласится на прекращение огня сроком на 60 дней.
Также стоит отметить, что США, по имеющейся информации, настаивают на передаче под контроль России всей Донецкой области. В то же время Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена уступать свои территории.