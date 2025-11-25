ua en ru
Рефералка monobank обновилась: как получить до 1000 гривен за приглашение нового клиента

Вторник 25 ноября 2025 15:22 promo
Рефералка monobank обновилась: как получить до 1000 гривен за приглашение нового клиента Фото: monobank обновил реферальную программу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

monobank расширил реферальную программу и запустил новые бонусы для ФЛП, бухгалтеров и компаний. Пользователи могут получить до 1000 гривен за приглашение открыть счет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение monobank.

Банк объявил о запуске расширенной реферальной программы, которая теперь охватывает не только владельцев личных карт, но и ФЛП, бухгалтеров и корпоративных клиентов.

К стандартной программе, по которой новый клиент и приглашатель получают по 50 гривен за оформление карты, добавились еще две опции.

Первая касается ФЛП: если предприниматель имеет счет в monobank и приглашает другого ФЛП, который пользуется услугами другого банка, оба получат по 150 гривен после открытия нового счета.

Вторая опция доступна пользователям веб-кабинета – ФЛП, их бухгалтерам или сотрудникам компаний. Если они рекомендуют другой компании открыть счет в monobank, после его активации приглашатель получает 1000 гривен на свою личную карту.

"Если вы уже пользуетесь monobank, и вам это нравится как ФЛП или как бухгалтеру предприятия, не скрывайте это от друзей и близких. Рекомендуйте mono, зарабатывайте деньги", - отмечают в банке.

Напомним, ранее monobank упростил переводы по QR-коду и ссылке.

