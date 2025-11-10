monobank спростив перекази за QR-кодом та посиланням: що змінилося

У monobank оновили можливість переказів за QR-кодом або посиланням. Тепер користувачі можуть одразу вказувати суму, яку мають отримати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

monobank покращив функції переказу коштів за QR-кодом та посиланням. Серед оновлень - можливість задати конкретну суму переказу.

Така опція буде зручною, якщо потрібно поділити рахунок у кафе, зібрати кошти на подарунок або повернути борг. Отримувачеві залишиться лише клікнути за посиланням чи по QR-коду та підтвердити оплату натисканням кнопки "Переказати".

Створити посилання з фіксованою сумою можна просто: натиснути на "плюс" біля картки в застосунку та обрати пункт "За посиланням".

Посилання або QR-код можна надіслати будь-кому - навіть якщо людина користується карткою іншого банку.

За словами представників банку, такий формат переказів вважається безпечним, адже користувач не розкриває номер своєї картки. Той, хто надсилає гроші, лише сканує код або натискає на посилання - і переказ здійснюється кількома кліками.

Ще одне оновлення - можливість зміни фону QR-коду. Достатньо натиснути на зображення в застосунку, і фон автоматично змінить колір.