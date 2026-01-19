До Реєстру збитків від російської агресії надійшло 100 тисяч заяв

До Реєстру збитків вже надійшло 100 тисяч заяв від українців щодо компенсації шкоди, збитків або шкоди здоров'ю, завданих агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Реєстру.

Заяви стосуються смерті або шкоди здоров'ю, катувань та сексуального насильства, вимушеного переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інших форм матеріальної та нематеріальної шкоди.

"Водночас цей показник охоплює лише частину завданих збитків, і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності та відкриття додаткових категорій", - розповів виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

Зазначається, що фізичні особи можуть подати заяви через портал "Дія". Це можна зробити пізніше, якщо на заваді стануть перебої з електрикою чи зв’язком. Крім того, поступово додаватимуться додаткові категорії для бізнесу та держави.

Реєстр збитків України

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією, був створений 17 травня 2023 року під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку. У квітні 2024 року стартував прийом заявок від громадян, чиє житло було знищене під час війни.

Створення Реєстру стало першим етапом у формуванні глобального механізму компенсацій для України. До ініціативи долучилися 40 держав, а в Києві відкрили його офіс.