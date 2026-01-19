ua en ru
В Реестр убытков от российской агрессии поступило 100 тысяч заявлений

Украина, Понедельник 19 января 2026 22:23
В Реестр убытков от российской агрессии поступило 100 тысяч заявлений Фото: в Реестре убытков ожидают значительного роста количества поданных заявлений (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Реестр убытков уже поступило 100 тысяч заявлений от украинцев о компенсации ущерба, убытков или вреда здоровью, причиненных агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Реестра.

Заявления касаются смерти или вреда здоровью, пыток и сексуального насилия, вынужденного перемещения, повреждения или уничтожения жилого имущества, а также других форм материального и нематериального ущерба.

"В то же время этот показатель охватывает лишь часть нанесенного ущерба, и ожидается представление значительно большего количества заявлений по мере повышения осведомленности и открытия дополнительных категорий", - рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

Отмечается, что физические лица могут подать заявления через портал "Дія". Это можно сделать позже, если помешают перебои с электричеством или связью. Кроме того, постепенно будут добавляться дополнительные категории для бизнеса и государства.

Реестр убытков Украины

Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, был создан 17 мая 2023 года во время саммита Совета Европы в Рейкьявике. В апреле 2024 года стартовал прием заявок от граждан, чье жилье было уничтожено во время войны.

Создание Реестра стало первым этапом в формировании глобального механизма компенсаций для Украины. К инициативе присоединились 40 государств, а в Киеве открыли его офис.

Напомним, до конца 2027 года в Евросоюзе создадут орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный им российской агрессией.

РБК-Украина также писало, как получить компенсацию за поврежденное из-за обстрелов жилье. В частности, украинцы могут подать заявку на "еВідновлення". Эта услуга также доступна через "Дію".

О том, как подать заявление в Реестр убытков через приложение "Дія" - читайте в материале РБК-Украина.

