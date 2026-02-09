Реєстрація на НМТ-2026: як подати заявку і через які документи можуть відмовити

Головне:

Терміни реєстрації: з 5 березня до 2 квітня 2026 року .

з . Основний документ: ID-картка або паспорт-книжечка.

ID-картка або паспорт-книжечка. Альтернатива: зареєструватися можна також за закордонним паспортом або водійським посвідченням.

зареєструватися можна також за закордонним паспортом або водійським посвідченням. Спрощений варіант: через застосунок " Дія" завантажувати копії документів не потрібно.

через застосунок " завантажувати копії документів не потрібно. Важливо: виготовлення першої ID-картки займає 20 робочих днів, тому подаватися на неї треба вже зараз.

Як створити персональний кабінет

Реєстрація проходить на сайті УЦОЯО. Під час створення е-кабінету вступник має:

Внести дані документа (тип, серію та номер).

Завантажити чіткі фото- або сканкопії (у форматі .png або .jpg, розміром до 1 Мб).

Вимоги до копій:

Паспорт-книжечка: фото розвороту з ПІБ, датою народження та даними документа.

фото розвороту з ПІБ, датою народження та даними документа. ID-картка: фото сторони, що містить основну інформацію про власника.

фото сторони, що містить основну інформацію про власника. Якість: текст має бути розбірливим, а зображення - повнорозмірним (без обрізаних країв).

Реєстрація через "Дію"

Найшвидший спосіб створити кабінет - скористатися інтеграцією із застосунком "Дія". У такому разі ідентифікація проходить автоматично, і вступнику не потрібно власноруч завантажувати копії паспорта та картки платника податків.

Які ще документи підходять для реєстрації

Якщо у вступника з певних причин немає внутрішнього паспорта, він може скористатися такими документами:

Закордонний паспорт;

Посвідчення водія;

Тимчасове посвідчення громадянина України;

Дипломатичний або службовий паспорт.

Порада для випускників 11 класів: Якщо вам виповнилося 14 років і ви ще не маєте паспорта, негайно зверніться до підрозділів ДМС. Без документа, що посвідчує особу, реєстрація на іспит буде неможливою.

Через що можуть відмовити в реєстрації

Щоб ваша заявка не була відхилена фахівцями УЦОЯО, зверніть увагу на критичні моменти: