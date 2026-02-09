RU

Регистрация на НМТ-2026: как подать заявку и из-за каких документов могут отказать

Когда и как можно зарегистрироваться на НМТ-2026 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине уже 5 марта стартует регистрация на НМТ. Ключевым условием для подачи заявки является наличие документа, удостоверяющего личность. Поступающим, которые до сих пор не имеют паспорта, советуют оформить его как можно быстрее.

Главное:

  • Сроки регистрации: с 5 марта до 2 апреля 2026 года.
  • Основной документ: ID-карта или паспорт-книжечка.
  • Альтернатива: зарегистрироваться можно также по загранпаспорту или водительскому удостоверению.
  • Упрощенный вариант: через приложение "Дія" загружать копии документов не нужно.
  • Важно: изготовление первой ID-карты занимает 20 рабочих дней, поэтому подаваться на нее надо уже сейчас.

Как создать персональный кабинет

Регистрация проходит на сайте УЦОКО. При создании е-кабинета абитуриент должен:

  • Внести данные документа (тип, серию и номер).
  • Загрузить четкие фото- или сканкопии (в формате .png или .jpg, размером до 1 Мб).

Требования к копиям:

  • Паспорт-книжечка: фото разворота с ФИО, датой рождения и данными документа.
  • ID-карта: фото стороны, содержащей основную информацию о владельце.
  • Качество: текст должен быть разборчивым, а изображение - полноразмерным (без обрезанных краев).

Регистрация через "Дію"

Самый быстрый способ создать кабинет - воспользоваться интеграцией с приложением "Дія". В таком случае идентификация проходит автоматически, и поступающему не нужно собственноручно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика.

Какие еще документы подходят для регистрации

Если у поступающего по определенным причинам нет внутреннего паспорта, он может воспользоваться такими документами:

  • Заграничный паспорт;
  • Водительское удостоверение;
  • Временное удостоверение гражданина Украины;
  • Дипломатический или служебный паспорт.

Совет для выпускников 11 классов: Если вам исполнилось 14 лет и вы еще не имеете паспорта, немедленно обратитесь в подразделения ГМС. Без документа, удостоверяющего личность, регистрация на экзамен будет невозможной.

Из-за чего могут отказать в регистрации

Чтобы ваша заявка не была отклонена специалистами УЦОКО, обратите внимание на критические моменты:

  • Отсутствие ID-карты: если поступающему исполнилось 14 лет, он обязан иметь паспорт. Свидетельство о рождении не является основанием для регистрации. Поскольку изготовление ID-карты занимает 20 рабочих дней, оформлять ее нужно уже сейчас.

  • Некачественные фотокопии: изображение документа должно быть четким, полноразмерным (все края документа должны быть видимы) и разборчивым. Если часть текста перекрыта пальцами или засвечена вспышкой - заявку забракуют.

  • Неправильный формат или размер: файлы должны быть только в формате .png или .jpg и не превышать 1 Мб.

  • Неполный пакет для "паспортов-книжечек": необходимо загрузить разворот, где указаны серия, номер, ФИО и дата рождения. Отсутствие одной из этих страниц приведет к отказу.

Читайте также о том, что в 2026 году минимальный конкурсный балл для поступления в учреждения высшего образования будут определять сами университеты в своих Правилах приема. Исключение составит ряд специальностей, для которых будут действовать фиксированные требования.

Ранее мы писали о том, что во вступительной кампании-2026 абитуриентам планируют сократить количество заявлений в вузы с 15 до 12: до 5 - на бюджет и до 7 - на контракт. Все заявления будут иметь обязательную приоритетность, которую нельзя изменить.

