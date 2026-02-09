Регистрация на НМТ-2026: как подать заявку и из-за каких документов могут отказать

Главное:

Сроки регистрации: с 5 марта до 2 апреля 2026 года .

с . Основной документ: ID-карта или паспорт-книжечка.

ID-карта или паспорт-книжечка. Альтернатива: зарегистрироваться можно также по загранпаспорту или водительскому удостоверению.

зарегистрироваться можно также по загранпаспорту или водительскому удостоверению. Упрощенный вариант: через приложение " Дія" загружать копии документов не нужно.

через приложение " загружать копии документов не нужно. Важно: изготовление первой ID-карты занимает 20 рабочих дней, поэтому подаваться на нее надо уже сейчас.

Как создать персональный кабинет

Регистрация проходит на сайте УЦОКО. При создании е-кабинета абитуриент должен:

Внести данные документа (тип, серию и номер).

Загрузить четкие фото- или сканкопии (в формате .png или .jpg, размером до 1 Мб).

Требования к копиям:

Паспорт-книжечка: фото разворота с ФИО, датой рождения и данными документа.

фото разворота с ФИО, датой рождения и данными документа. ID-карта: фото стороны, содержащей основную информацию о владельце.

фото стороны, содержащей основную информацию о владельце. Качество: текст должен быть разборчивым, а изображение - полноразмерным (без обрезанных краев).

Регистрация через "Дію"

Самый быстрый способ создать кабинет - воспользоваться интеграцией с приложением "Дія". В таком случае идентификация проходит автоматически, и поступающему не нужно собственноручно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика.

Какие еще документы подходят для регистрации

Если у поступающего по определенным причинам нет внутреннего паспорта, он может воспользоваться такими документами:

Заграничный паспорт;

Водительское удостоверение;

Временное удостоверение гражданина Украины;

Дипломатический или служебный паспорт.

Совет для выпускников 11 классов: Если вам исполнилось 14 лет и вы еще не имеете паспорта, немедленно обратитесь в подразделения ГМС. Без документа, удостоверяющего личность, регистрация на экзамен будет невозможной.

Из-за чего могут отказать в регистрации

Чтобы ваша заявка не была отклонена специалистами УЦОКО, обратите внимание на критические моменты: