Реєстрація електронних кабінетів стартувала: як його створити та використовувати для вступу

1 липня розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Цей етап передбачає створення та подачу заяв до закладів вищої освіти для вступників після 11 класу.
Як зареєструвати свій електронний кабінет, розповідає РБК-Україна з посиланням на МОН.
Для реєстрації кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за посиланням.
Натисніть на кнопку "Електронний кабінет вступника".
Заповніть усі поля, які позначені зірочкою у формі:
Після заповнення форми натисніть кнопку "Зареєструвати".
Якщо у вас немає сертифіката НМТ (ЗНО), потріюно встановити ознаку "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу або РНОКПП.
Коли система ЄДЕБО перевірить ваші дані, як їхнє підтвердження створиться ваш обліковий запис, логін і пароль якого надалі буде використовуватися для доступу до особистого електронного кабінету вступника.
На вказану вами адресу електронної пошти надійде лист для активації електронного кабінету вступника. Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.
Якщо за період часу до 15 хвилин з моменту реєстрації, ви не активували особистий електронний кабінет вступника, пройдіть процедуру реєстрації повторно.
Терміни реєстрація кабінетів, створення та подачі заяв (скриншот)
Вхід до свого кабінету здійснюйте за посиланням.
Введіть у вікні ваш логін і пароль. Далі натисніть "вхід".
Якщо після введення логіну та пароля завантажується головна сторінка, очистьте історію та кеш браузера за весь період або змініть браузер.
Якщо ви забули пароль від особистого електронного кабінету, натисніть кнопку "Забули пароль?", потім введіть логін і натисніть на кнопку "Надіслати запит". Потім ви повторно отримаєте лист активації.
Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно з інформацією про ваше свідоцтво/атестат про ПЗСО та сертифікати НМТ (ЗНО).
В електронному кабінеті вступника: заповніть обов'язкові особисті дані та завантажте сканкопію фото:
Приймальні комісії закладів освіти також отримують з ЄДЕБО інформацію про переможців олімпіад та конкурсів, які отримують додаткові бали до конкурсного бала.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, зараховується оцінка 200 балів.
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