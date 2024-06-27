Як створити електронний кабінет для вступу після 9 класу: інструкція від МОН

25 червня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти після закінчення дев'яти класів.

Як зареєструватися, розповідає РБК-Україна з посиланням на МОН .

Як створити електронний кабінет для вступу

Для реєстрації кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за цією адресою.

Для створення електронного кабінету вступникам треба зазначити:

електронну пошту (це буде логін для входу в кабінет)

пароль (його потрібно придумати самостійно та запам'ятати)

серію та номер документа про освіту

тип і номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП

Після цього на вказану пошту прийде посилання, за яким необхідно активувати кабінет впродовж 15 хвилин. Проте для наступних входів у кабінет ви можете використовувати основну сторінку vstup.edbo.gov.ua.

Уже в самому кабінеті додайте актуальні контактні номери та завантажте власне кольорове фото розміром 3×4 сантиметри до 1 МБ.

Важливо: те фото, яке ви надішлете, заклад освіти може використати для замовлення студентського (учнівського) квитка, тож варто додавати коректний знімок.

Також на етапі реєстрації кабінету завантажувати жодні інші файли, крім фото, не потрібно.

Інструкція з реєстрації електронного кабінету

Для початку потрібно натиснути кнопку "Реєстрація".

Далі заповніть усі необхідні поля, вони позначені зірочкою.

Після цього натисніть кнопку "Зареєструвати".

Для підтвердження даних необхідно вказати додаткову інформацію за номером документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, Реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо.

Натисніть кнопку "Надіслати", потім після ідентифікації "Зареєструвати".

Як підтвердження вказаних даних в ЄДЕБО створиться ваш обліковий запис, логін і пароль якого ви надалі будете використовувати для доступу до особистого електронного кабінету вступника.

На вказану адресу електронної пошти надійде лист для активації електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього. Зверніть увагу, що час на активацію кабінету не більше 15 хвилин.

Якщо за період часу до 15 хвилин з моменту реєстрації, не активовано Особистий електронний кабінет вступника, пройдіть процедуру реєстрації повторно.

Детальнішу інструкцію з користування електронним кабінетом вступника можна переглянути за посиланням.