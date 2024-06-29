Держіспити для аспірантів. Хто може втратити відстрочку та що буде, якщо не скласти залік

Відповідно до оновлених правил вступу на аспірантуру ті студенти, які почали навчання з 2022 року, повинні скласти державні іспити для перевірки знань.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Винницький каже, що до 2022 щороку до аспірантури вступало 7 000 осіб. Проте з початком повномасштабного вторгнення ці цифри зросли.

"У 2022 році кількість вступників зросла до 15 000, у 2023 - до 18 000. Цього року цифри ще більше вражають - 91 500 чоловіків призовного віку претендують на навчання в аспірантурі. Саме тому ми ухвалюємо такі надзвичайні рішення", - пояснює перший заступник.

За його словами, нездоровий інтерес до навчання в аспірантурі може означати, що тисячі людей пішли в науку з ціллю отримати відстрочку від мобілізації.

Однак для МОН важливо відокремити тих студентів, які вступали з бажанням набути компетентності необхідні для роботи викладачем, дослідником, науковцем.

У зв'язку з цим Уряд розгляне пропозицію МОН із впровадження Єдиного державного заліку з української та іноземної мови, який кожен аспірант складатиме на початку третього року навчання в аспірантурі.

"Зважаючи на те, що наукова робота передбачає читання й писання текстів іноземною мовою, а також презентацію досліджень державною, залік є логічним додатком до всіх індивідуальних навчальних планів аспірантів", - анонсує Винницький.

Він додає, що залік буде у формі тесту з іноземної мови на перевірку базових компетентностей читання та написання текстів, а також з української мови.

Цим іспитом планують перевіряти досягнення восьмого рівня Національної рамки кваліфікації, який відповідає рівню доктора філософії.

"Цей залік у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України будуть складати аспіранти 2022 року вступу восени 2024 року", - підкреслює Михайло Винницький.

Оновлення правил вступу на аспірантуру