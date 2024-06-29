Держіспити для аспірантів. Хто може втратити відстрочку та що буде, якщо не скласти залік
Відповідно до оновлених правил вступу на аспірантуру ті студенти, які почали навчання з 2022 року, повинні скласти державні іспити для перевірки знань.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.
Винницький каже, що до 2022 щороку до аспірантури вступало 7 000 осіб. Проте з початком повномасштабного вторгнення ці цифри зросли.
"У 2022 році кількість вступників зросла до 15 000, у 2023 - до 18 000. Цього року цифри ще більше вражають - 91 500 чоловіків призовного віку претендують на навчання в аспірантурі. Саме тому ми ухвалюємо такі надзвичайні рішення", - пояснює перший заступник.
За його словами, нездоровий інтерес до навчання в аспірантурі може означати, що тисячі людей пішли в науку з ціллю отримати відстрочку від мобілізації.
Однак для МОН важливо відокремити тих студентів, які вступали з бажанням набути компетентності необхідні для роботи викладачем, дослідником, науковцем.
У зв'язку з цим Уряд розгляне пропозицію МОН із впровадження Єдиного державного заліку з української та іноземної мови, який кожен аспірант складатиме на початку третього року навчання в аспірантурі.
"Зважаючи на те, що наукова робота передбачає читання й писання текстів іноземною мовою, а також презентацію досліджень державною, залік є логічним додатком до всіх індивідуальних навчальних планів аспірантів", - анонсує Винницький.
Він додає, що залік буде у формі тесту з іноземної мови на перевірку базових компетентностей читання та написання текстів, а також з української мови.
Цим іспитом планують перевіряти досягнення восьмого рівня Національної рамки кваліфікації, який відповідає рівню доктора філософії.
"Цей залік у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України будуть складати аспіранти 2022 року вступу восени 2024 року", - підкреслює Михайло Винницький.
Оновлення правил вступу на аспірантуру
- ЄВІ зберігається для всіх вступників, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала.
- Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу.
- Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням.
- Збільшується кількість бюджетних місць із 3200 до 7000.
- За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми, які не дають відстрочення від мобілізації.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання недоступне.
- Поновитися на навчанні на денній формі можна лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання.
Раніше ми розповідали, як можливо отримати відстрочку, вступивши на аспірантуру.
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