Регистрация электронных кабинетов стартовала: как его создать и использовать для поступления

Как зарегистрировать собственный кабинет

Для регистрации кабинета поступающего войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по ссылке.

Нажмите кнопку "Электронный кабинет поступающего".

Заполните все поля, отмеченные звездочкой в форме:

логин (адрес электронной почты). По этому адресу вы получите письмо для активации доступа к системе. Указанный адрес будет вашим логином для входа в электронный кабинет в дальнейшем.

(адрес электронной почты). По этому адресу вы получите письмо для активации доступа к системе. Указанный адрес будет вашим логином для входа в электронный кабинет в дальнейшем. пароль (подтверждение пароля) - не менее шести символов (запомните или запишите его)

(подтверждение пароля) - не менее шести символов (запомните или запишите его) данные сертификата НМТ (ВНО): номер - семь цифр номера сертификата ВНО; пин - четыре цифры пин-кода сертификата ВНО; год получения - выберите из выпадающего списка год получения сертификата ВНО или НМТ. Если у вас есть несколько сертификатов ВНО, используйте один из них, а данные других сертификатов необходимо позже добавить в личном электронном кабинете поступающего после регистрации в системе.

номер - семь цифр номера сертификата ВНО; пин - четыре цифры пин-кода сертификата ВНО; год получения - выберите из выпадающего списка год получения сертификата ВНО или НМТ. Если у вас есть несколько сертификатов ВНО, используйте один из них, а данные других сертификатов необходимо позже добавить в личном электронном кабинете поступающего после регистрации в системе. данные свидетельства/аттестата о среднем образовании (ПЗСО): серия документа о ПЗСО, КР - две буквы; номер документа о ПЗСО, КР - восемь цифр

После заполнения формы нажмите кнопку "Зарегистрировать".

Если у вас нет сертификата НМТ (ВНО), нужно установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет поступающего с документом, удостоверяющим личность или РНУКНП.

Когда система ЕГЭБО проверит ваши данные, как их подтверждение создастся ваш аккаунт, логин и пароль которого в дальнейшем будет использоваться для доступа к личному электронному кабинету поступающего.

На указанный вами адрес электронной почты поступит письмо для активации электронного кабинета поступающего. Выполните указанные в письме рекомендации. Это позволит активировать электронный кабинет и осуществить первый вход в него.

Если за период времени до 15 минут с момента регистрации вы не активировали личный электронный кабинет поступающего, пройдите процедуру регистрации повторно.

Сроки регистрации кабинетов, создания и подачи заявлений (скриншот)

Как войти в электронный кабинет

Вход в свой кабинет осуществляйте по ссылке.

Введите в окне ваш логин и пароль. Далее нажмите "Вход".

Если после ввода логина и пароля загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера за весь период или смените браузер.

Если вы забыли пароль от личного электронного кабинета, нажмите кнопку "Забыли пароль?", затем введите логин и нажмите кнопку "Отправить запрос". Затем вы получите письмо активации.

Как внести данные в электронный кабинет

После успешного входа в электронный кабинет поступающего откроется окно с информацией о вашем свидетельстве/аттестате о ПЗСО и сертификатах НМТ (ВНО).

В электронном кабинете поступающего: заполните обязательные личные данные и загрузите сканкопию фото:

контактный телефон необходим для оперативной связи приемных комиссий учебных заведений с поступающим. Укажите сразу несколько номеров, например, родителей. Доступна также возможность указать контактный телефон в формате другой страны. Для этого снимите признак "Украина". После внесения номера становится активной кнопка "Подтвердить".

загрузите цветное фото поступающего (3х4 см) в формате JPG (JPEG), максимальный размер файла - 1 Мб. Это фото в дальнейшем могут использовать для заказа студенческого билета.

проверьте данные сертификатов НМТ. В случае наличия сертификата НМТ (ВНО) других лет, нажмите "Добавить Сертификат", укажите номер, PIN-код, год и нажмите кнопку "Добавить".

проверьте достоверность загруженной информации по результатам НМТ (ВНО). В случае необходимости нажмите "Добавить сертификат", при обнаружении несоответствия обратитесь к поддержке электронного кабинета поступающего.

Приемные комиссии учебных заведений также получают с ЕГЭБО информацию о победителях олимпиад и конкурсов, которые получают дополнительные баллы к конкурсному баллу.

Лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх, засчитывается оценка 200 баллов.