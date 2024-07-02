Регистрация электронных кабинетов стартовала: как его создать и использовать для поступления

1 июля началась регистрация электронного кабинета поступающего. Этот этап предполагает создание и подачу заявлений в заведения высшего образования для поступающих после 11 класса.
Как зарегистрировать свой электронный кабинет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Для регистрации кабинета поступающего войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по ссылке.
Нажмите кнопку "Электронный кабинет поступающего".
Заполните все поля, отмеченные звездочкой в форме:
После заполнения формы нажмите кнопку "Зарегистрировать".
Если у вас нет сертификата НМТ (ВНО), нужно установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет поступающего с документом, удостоверяющим личность или РНУКНП.
Когда система ЕГЭБО проверит ваши данные, как их подтверждение создастся ваш аккаунт, логин и пароль которого в дальнейшем будет использоваться для доступа к личному электронному кабинету поступающего.
На указанный вами адрес электронной почты поступит письмо для активации электронного кабинета поступающего. Выполните указанные в письме рекомендации. Это позволит активировать электронный кабинет и осуществить первый вход в него.
Если за период времени до 15 минут с момента регистрации вы не активировали личный электронный кабинет поступающего, пройдите процедуру регистрации повторно.
Сроки регистрации кабинетов, создания и подачи заявлений (скриншот)
Вход в свой кабинет осуществляйте по ссылке.
Введите в окне ваш логин и пароль. Далее нажмите "Вход".
Если после ввода логина и пароля загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера за весь период или смените браузер.
Если вы забыли пароль от личного электронного кабинета, нажмите кнопку "Забыли пароль?", затем введите логин и нажмите кнопку "Отправить запрос". Затем вы получите письмо активации.
После успешного входа в электронный кабинет поступающего откроется окно с информацией о вашем свидетельстве/аттестате о ПЗСО и сертификатах НМТ (ВНО).
В электронном кабинете поступающего: заполните обязательные личные данные и загрузите сканкопию фото:
Приемные комиссии учебных заведений также получают с ЕГЭБО информацию о победителях олимпиад и конкурсов, которые получают дополнительные баллы к конкурсному баллу.
Лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх, засчитывается оценка 200 баллов.
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