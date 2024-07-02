Реєстрація електронних кабінетів стартувала: як його створити та використовувати для вступу

1 липня розпочалася реєстрація електронного кабінету вступника. Цей етап передбачає створення та подачу заяв до закладів вищої освіти для вступників після 11 класу.

Як зареєструвати свій електронний кабінет, розповідає РБК-Україна з посиланням на МОН .

Як зареєструвати власний кабінет

Для реєстрації кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за посиланням.

Натисніть на кнопку "Електронний кабінет вступника".

Заповніть усі поля, які позначені зірочкою у формі:

логін (адреса електронної пошти). На цю адресу ви отримаєте лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде вашим логіном для входу до електронного кабінету надалі.

(адреса електронної пошти). На цю адресу ви отримаєте лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде вашим логіном для входу до електронного кабінету надалі. пароль (підтвердження пароля) - не менше шести символів (запам'ятайте чи запишіть його)

(підтвердження пароля) - не менше шести символів (запам'ятайте чи запишіть його) дані сертифіката НМТ (ЗНО): номер - сім цифр номера сертифіката ЗНО; пін - чотири цифри пін-коду сертифіката ЗНО; рік отримання - оберіть із випадаючого списку рік отримання сертифіката ЗНО чи НМТ. Якщо у вас кілька сертифікатів ЗНО, використайте один з них, а дані інших сертифікатів необхідно пізніше додати в особистому електронному кабінеті вступника після реєстрації в системі.

номер - сім цифр номера сертифіката ЗНО; пін - чотири цифри пін-коду сертифіката ЗНО; рік отримання - оберіть із випадаючого списку рік отримання сертифіката ЗНО чи НМТ. Якщо у вас кілька сертифікатів ЗНО, використайте один з них, а дані інших сертифікатів необхідно пізніше додати в особистому електронному кабінеті вступника після реєстрації в системі. дані свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО): серія документа про ПЗСО, КР - дві літери; номер документа про ПЗСО, КР - вісім цифр

Після заповнення форми натисніть кнопку "Зареєструвати".

Якщо у вас немає сертифіката НМТ (ЗНО), потріюно встановити ознаку "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу або РНОКПП.

Коли система ЄДЕБО перевірить ваші дані, як їхнє підтвердження створиться ваш обліковий запис, логін і пароль якого надалі буде використовуватися для доступу до особистого електронного кабінету вступника.

На вказану вами адресу електронної пошти надійде лист для активації електронного кабінету вступника. Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Якщо за період часу до 15 хвилин з моменту реєстрації, ви не активували особистий електронний кабінет вступника, пройдіть процедуру реєстрації повторно.

Терміни реєстрація кабінетів, створення та подачі заяв (скриншот)

Як увійти до електронного кабінету

Вхід до свого кабінету здійснюйте за посиланням.

Введіть у вікні ваш логін і пароль. Далі натисніть "вхід".

Якщо після введення логіну та пароля завантажується головна сторінка, очистьте історію та кеш браузера за весь період або змініть браузер.

Якщо ви забули пароль від особистого електронного кабінету, натисніть кнопку "Забули пароль?", потім введіть логін і натисніть на кнопку "Надіслати запит". Потім ви повторно отримаєте лист активації.

Як внести дані до електронного кабінету

Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно з інформацією про ваше свідоцтво/атестат про ПЗСО та сертифікати НМТ (ЗНО).

В електронному кабінеті вступника: заповніть обов'язкові особисті дані та завантажте сканкопію фото:

контактний телефон потрібен для оперативного зв'язку приймальних комісій закладів освіти зі вступником. Вкажіть відразу кілька номерів, наприклад, батьків. Доступна також можливість вказати контактний телефон у форматі іншої країни. Для цього зніміть ознаку "Україна". Після внесення номера стає активною до застосування кнопка "Підтвердити".

завантажте кольорове фото вступника (3х4 см) у форматі JPG (JPEG), максимальний розмір файлу - 1 Мб. Це фото надалі можуть використовувати для замовлення студентського квитка.

перевірте дані сертифікатів НМТ (ЗНО). У разі наявності сертифіката НМТ (ЗНО) інших років, натисніть "Додати Сертифікат", вкажіть номер, PIN-код, рік і натисніть кнопку "Додати".

перевірте достовірність завантаженої інформації щодо результатів НМТ (ЗНО). У разі необхідності натисніть "Додати сертифікат", при виявленні невідповідності зверніться до підтримки електронного кабінету вступника.

Приймальні комісії закладів освіти також отримують з ЄДЕБО інформацію про переможців олімпіад та конкурсів, які отримують додаткові бали до конкурсного бала.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, зараховується оцінка 200 балів.