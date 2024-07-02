Регистрация электронных кабинетов стартовала: как его создать и использовать для поступления
1 июля началась регистрация электронного кабинета поступающего. Этот этап предполагает создание и подачу заявлений в заведения высшего образования для поступающих после 11 класса.
Как зарегистрировать свой электронный кабинет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Как зарегистрировать собственный кабинет
Для регистрации кабинета поступающего войдите на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по ссылке.
Нажмите кнопку "Электронный кабинет поступающего".
Заполните все поля, отмеченные звездочкой в форме:
- логин (адрес электронной почты). По этому адресу вы получите письмо для активации доступа к системе. Указанный адрес будет вашим логином для входа в электронный кабинет в дальнейшем.
- пароль (подтверждение пароля) - не менее шести символов (запомните или запишите его)
- данные сертификата НМТ (ВНО): номер - семь цифр номера сертификата ВНО; пин - четыре цифры пин-кода сертификата ВНО; год получения - выберите из выпадающего списка год получения сертификата ВНО или НМТ. Если у вас есть несколько сертификатов ВНО, используйте один из них, а данные других сертификатов необходимо позже добавить в личном электронном кабинете поступающего после регистрации в системе.
- данные свидетельства/аттестата о среднем образовании (ПЗСО): серия документа о ПЗСО, КР - две буквы; номер документа о ПЗСО, КР - восемь цифр
После заполнения формы нажмите кнопку "Зарегистрировать".
Если у вас нет сертификата НМТ (ВНО), нужно установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет поступающего с документом, удостоверяющим личность или РНУКНП.
Когда система ЕГЭБО проверит ваши данные, как их подтверждение создастся ваш аккаунт, логин и пароль которого в дальнейшем будет использоваться для доступа к личному электронному кабинету поступающего.
На указанный вами адрес электронной почты поступит письмо для активации электронного кабинета поступающего. Выполните указанные в письме рекомендации. Это позволит активировать электронный кабинет и осуществить первый вход в него.
Если за период времени до 15 минут с момента регистрации вы не активировали личный электронный кабинет поступающего, пройдите процедуру регистрации повторно.
Сроки регистрации кабинетов, создания и подачи заявлений (скриншот)
Как войти в электронный кабинет
Вход в свой кабинет осуществляйте по ссылке.
Введите в окне ваш логин и пароль. Далее нажмите "Вход".
Если после ввода логина и пароля загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера за весь период или смените браузер.
Если вы забыли пароль от личного электронного кабинета, нажмите кнопку "Забыли пароль?", затем введите логин и нажмите кнопку "Отправить запрос". Затем вы получите письмо активации.
Как внести данные в электронный кабинет
После успешного входа в электронный кабинет поступающего откроется окно с информацией о вашем свидетельстве/аттестате о ПЗСО и сертификатах НМТ (ВНО).
В электронном кабинете поступающего: заполните обязательные личные данные и загрузите сканкопию фото:
- контактный телефон необходим для оперативной связи приемных комиссий учебных заведений с поступающим. Укажите сразу несколько номеров, например, родителей. Доступна также возможность указать контактный телефон в формате другой страны. Для этого снимите признак "Украина". После внесения номера становится активной кнопка "Подтвердить".
- загрузите цветное фото поступающего (3х4 см) в формате JPG (JPEG), максимальный размер файла - 1 Мб. Это фото в дальнейшем могут использовать для заказа студенческого билета.
- проверьте данные сертификатов НМТ. В случае наличия сертификата НМТ (ВНО) других лет, нажмите "Добавить Сертификат", укажите номер, PIN-код, год и нажмите кнопку "Добавить".
- проверьте достоверность загруженной информации по результатам НМТ (ВНО). В случае необходимости нажмите "Добавить сертификат", при обнаружении несоответствия обратитесь к поддержке электронного кабинета поступающего.
Приемные комиссии учебных заведений также получают с ЕГЭБО информацию о победителях олимпиад и конкурсов, которые получают дополнительные баллы к конкурсному баллу.
Лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх, засчитывается оценка 200 баллов.
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