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Редкий трофей. Украинские военные уничтожили российский "Метеорит"

Фото: украинские военные уничтожили российский "Метеорит" (wikipedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 Бригаду тероборони города Киева и Госспецсвязи.

Военные 112 бригады Сил теробороны ВСУ совместно с артиллеристами 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко выследили и уничтожили российскую УР-77.

Украинские военные отмечают, что "Метеорит" - это редкий трофей. Они показали процесс "охоты" на видео.

Напомним, украинские десантники показали, как используют броневики Husky в Херсонской области.

Кроме того, недавно украинские бойцы "приземлили" вражеский беспилотник в подсолнечном поле.

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ХарьковВооруженные силы Украины