Рідкісний трофей. Українські військові знищили російський "Метеорит"

Бійці Збройних сил України знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 Бригаду тероборони міста Києва і Держспецзв'язку.
Військові 112 Бригади Сил тероборони ЗСУ спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вистежили і знищили російську УР-77.
Українські військові зазначають, що "Метеорит" - це рідкісний трофей. Вони показали процес "полювання" на відео.
Нагадаємо, українські десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області.
Окрім того, нещодавно українські бійці "приземлили" ворожий безпілотник у соняшниковому полі.