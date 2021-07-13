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Речь не о народе. В ЕС разъяснили планы по визовым ограничениям для Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила ситуацию относительно сегодняшних слов о том, что ЕС может запретить выдавать визы белорусским гражданам. Соответствующее решение не коснется тех, кто продолжает пользоваться преимуществами сделки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Йоханссон.

"Это не коснется народ Беларуси, который продолжит пользоваться всеми преимуществами соглашения, включая низкие визовые сборы", - отметила еврокомиссар.

Отметим, что Йохансон сегодня заявила о возможности прекращения визового режима для белорусов из-за роста нелегальной миграции. ЕС, со своей стороны, рассматривает возможность введения санкций против Беларуси.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон рассматривает возможность того, чтобы прекратить визовый режим для граждан Беларуси.

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визыБеларусьЕвросоюз