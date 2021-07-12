ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС может приостановить выдачу виз белорусам из-за роста нелегальной миграции

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 12 июля 2021 15:59
ЕС может приостановить выдачу виз белорусам из-за роста нелегальной миграции Фото: ЕС может приостановить выдачу виз белорусам из-за роста нелегальной миграции (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может рассмотреть возможность приостановления выдачи виз гражданам Беларуси. В частности, из-за роста нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по приостановке виз для белорусов в данной ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми белорусскими людьми, но это то, что можно обсудить", - заявила Йоханссон.

Она добавила, что мигранты не должны становиться инструментом для политических целей и что Литва должна иметь достаточную поддержку со стороны ЕС.

Напомним, что Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью.

Добавим, что эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов.

Кроме этого, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь визы Мигранты
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью