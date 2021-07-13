Мова не про народ. В ЄС роз'яснили плани щодо візових обмежень для Білорусі

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон пояснила ситуацію стосовно сьогоднішніх слів про те, що ЄС може заборонити видавати візи білоруським громадянам. Відповідне рішення не торкнеться тих, хто продовжує користуватися перевагами угоди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Йоханссон.
"Це не торкнеться народ Білорусі, який продовжить користуватися всіма перевагами угоди, включаючи низькі візові збори", - відзначила єврокомісар.
Відзначимо, що Йохансон сьогодні заявила про можливість припинення візового режиму для білорусів через зростання нелегальної міграції. ЄС, зі свого боку, розглядає можливість введення санкцій проти Білорусі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон розглядає можливість того, аби припинити візовий режим для громадян Білорусі.